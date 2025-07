Bolsonaro tentou ligar Lula a facções criminosas; entenda

Presidente Lula durante ato de campanha - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Jair Bolsonaro (PL) tentou estabelecer um vínculo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e algumas facções criminosas. A trama foi confirmada nesta segunda-feira, 14, por um servidor do Ministério da Justiça, durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Clebson Ferreira, uma subsecretária da pasta pediu análises que pudessem criar um suposto elo entre o líder petista, candidato ao Planalto nas eleições de 2022, e organizações criminosas. A estratégia, segundo o depoente, que estava sob condição de testemunha, era fazer um relatório que confirmasse um número maior de votos de Lula em regiões dominadas pelo Comando Vermelho.

"Eu lembro que tinha mencionado que chegou um pedido para tentar ver análise e correlação estatística da concentração de votos em territórios do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, para ver se tinha correlação se o candidato Lula tinha maior concentração de votos em áreas dominadas por facção criminosa", disse em depoimento sobre a trama da tentativa de golpe de Estado.

PGR deve pedir condenação de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve pedir, nesta segunda-feira, 14, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado. Segundo informações do portal CNN Brasil, o documento com as alegações finais sobre o 'núcleo 1' será enviado para a Primeira Turma do STF.