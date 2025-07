Lula volta à Bahia nos próximos dias; saiba o destino

Lula durante cortejo do 2 de Julho - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou do desfile em comemoração à Indepência da Bahia, no último dia 2, voltará ao estado na próxima quinta-feira, 17. O destino será o município de Juazeiro, que completa 147 anos.

A informação foi confirmada nesta segunda, 14, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na oportunidade, Lula fará uma série de anúncios no PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento). O presidente também deve entregar unidades odontológicas móveis para o estado.

“O Lula vai fortalecer aquilo que virou uma necessidade dele: garantir mais especialidades e um atendimento rápido e eficaz à população”, explicou Jerônimo Rodrigues, durante agenda.

Lula em Juazeiro

Candidato mais votado na Bahia à presidência da República em 2022, Lula obteve 84.872 votos (67,02%) no segundo turno em Juazeiro, contra 41.773 votos do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Esta será a segunda visita de Lula ao estado em 2025. A primeira se deu no cortejo do 2 de Julho, do qual participou pelo quarto ano seguido. Ele esteve junto com a primeira-dama Janja da Silva, de ministros e do governador Jerônimo Rodrigues.