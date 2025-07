Municípios da Bahia já gastaram mais de meio bilhão com São João

São João de Cruz das Almas - Foto: Divulgação | Prefeitura de Cruz das Almas

Os municípios baianos gastaram R$ 532 milhões em contratações de artistas para os festejos juninos em 2025, conforme indicam dados atualizados desta segunda-feira, 14, do Painel da Transparência, do Ministério Público da Bahia.

Pela primeira vez, todos os 417 municípios baianos aderiram à ferramenta idealizada pelo MP-BA em parceria com os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM).

O valor representa um avanço de cerca de 31% em relação ao registrado em 2024, quando os gastos somaram R$ 405 milhões. A cifra, no entanto, ainda pode aumentar, já que os municípios têm até o fim do mês para publicar as informações de transparência.

Ao todo, neste ano, foram realizadas 3.966 contratações para apresentações, envolvendo 1.675 artistas.

Maiores gastos

De acordo com levantamento realizado pelo Portal A TARDE, Cruz das Almas foi a cidade que registrou o maior valor em contratação de atrações para os festejos juninos em 2025 na Bahia, segundo o Painel de Transparência do Ministério Público baiano.

Segundo o "Transparentômetro", o município de 63 mil habitantes localizado no Recôncavo investiu R$ 9,5 milhões no São João deste ano.

Logo atrás de Cruz das Almas aparecem Jequié, com R$ 9,3 milhões; Serrinha, com R$ 8,7 milhões; e Irecê, que registrou R$ 7,9 milhões em gastos.

Veja o ranking das cidades que mais gastaram com festejos juninos: