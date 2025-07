Trump ameaça impor maior tarifa da história contra a Rússia

Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Sarah Meyssonnier / Pool / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deve impor "tarifas muito severas" à Rússia caso não haja acordo para interromper a guerra na Ucrânia.

Segundo informações obtidas pela CNN, uma taxa de 100% será aplicada caso o país, liderado por Vladimir Putin, não cesse fogo dentro de 50 dias.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, líder da aliança militar ocidental.

Trump também expressou sua decepção com o presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a conversa, o presidente afirmou que enviará armas de ponta à Otan para reforçar o apoio à Ucrânia.

Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na última semana medidas severas contra vários países, em uma nova rodada de cartas estabelecendo taxações. As tarifas são referentes a produtos importados de parceiros que não chegaram a acordos com os EUA.

As alíquotas programadas entrarão em vigor em 1º de agosto. Até ao momento, Trump já anunciou taxas contra 20 países, incluindo Japão, Coreia do Sul e África do Sul. A tarifa de 30% sobre produtos foi anunciada para Argélia, Líbia e Iraque, com tarifas de 25% para produtos de Brunei e Moldávia, e uma taxa de 20% sobre bens das Filipinas.

Confira os países que já tiveram tarifas anunciadas por Trump: