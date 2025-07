Brasil pode tomar atitude sobre tarifas dos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: ANDY JACOBSOHN / AFP

O Brasil estuda novos cenários de negociações com os Estados Unidos e pode pedir redução das tarifas de 50% para 30%. A possibilidade vem após anúncio de tarifaço feito pelo presidente norte-americano Donald Trump na última semana.

Conforme apuração da CNN, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também avalia um pedido de adiamento da imposição da nova tarifa, que entraria em vigor a partir do dia 1º de agosto, por 60 ou 90 dias. Além disso, pode propor a criação de cotas de exportação para, pelo menos, café e laranja.

Lula teria orientado a equipe ministerial do governo que as negociações com os Estados Unidos devem ser pautadas por “firmeza” e “sobriedade”.

O petista também afirmou que a diplomacia brasileira e o setor empresarial devem adotar uma postura firme na defesa do país, sem ceder às críticas dos negociadores americanos. Segundo ele, considerando o histórico das negociações, o presidente Donald Trump só respeita interlocutores que demonstram firmeza.

Tarifa de 50%

Trump anunciou, no último dia 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América”.