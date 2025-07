PL x PT: partido de Bolsonaro lança campanha após tarifaço de Trump

Ex-presidente estampa campanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Partido Liberal (PL) iniciou nesta segunda-feira, 14, uma campanha nas redes sociais com o motim “o Brasil é soberano” em meio à repercussão negativa sobre o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas aos Estados Unidos (EUA).

A ação surge como uma resposta à campanha do PT, partido do presidente Lula, intitulada de “Defenda o Brasil”, que convoca a militância a compartilhar as peças que são contra “traidores da Pátria” e “falsos patriotas”, fazendo uma referência aos apoiadores da medida do chefe da Casa Branca.

Nesta tarde, a agremiação do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma arte com a foto do ex-mandatário de braços abertos e acima a frase que norteia a campanha. A sigla também culpa o atual governo pela crise diplomática com os EUA e pelos demais problemas do país.

“Se alguém tem síndrome de vira-lata, esse alguém está do lado de lá! Já faz mais de dois anos e meio desse desgoverno. E com problemas escorrendo pelas fronteiras, o PT só quer alguém para culpar”.

Se alguém tem síndrome de vira-lata, esse alguém está do lado de lá!



Já faz mais de dois anos e meio desse desgoverno. E com problemas escorrendo pelas fronteiras, o PT só quer alguém para culpar.



Aqui não! Aqui, soberano é o povo! pic.twitter.com/NtJraDkl7c — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) July 14, 2025

Antes, eles divulgaram um vídeo do ex-presidente cumprimentando os apoiadores e endossando o uso da frase.

SOBERANO É O POVO pic.twitter.com/9h7RUQAREb — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) July 14, 2025

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira e também na economia baiana, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.