EUA x Brasil: Trump volta a ameaçar Lula e Moraes por caso Bolsonaro

Presidente Donald Trump e presidente Lula - Foto: Jim Watson | AFP | Ricardo Stuckert | PR

A crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos ganhou um novo contorno nesta segunda-feira, 14, após o governo Donald Trump voltar a ameaçar o país.

As novas intimidações continuam sendo motivadas pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu pelos atos golpistas, do dia 8 de janeiro de 2023.

Desta vez, a mensagem também abrangeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi anunciada por meio das redes sociais do subsecretário governamental, Darren Beattie.

“O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de [Alexandre de] Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA”, diz um trecho da publicação.

O governo americano voltou a considerar como “vergonha” os ataques do Brasil ao ex-mandatário e diz que “estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil”.

President Trump sent a letter imposing long-overdue consequences on de Moraes' supreme court and Lula's government for their attacks on Jair Bolsonaro, freedom of expression, and American trade.



Such attacks are a disgrace and fall well below the dignity of Brazil's democratic… pic.twitter.com/jmwJbGDrpR — Senior Official for Public Diplomacy (@UnderSecPD) July 14, 2025

As declarações acontecem no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar as alegações finais na ação contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Hoje é o último dia do prazo para a entrega do documento ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, o presidente Lula (PT) também vai assinar hoje o decreto que regulamenta aLei de Reciprocidade Econômica após o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas ao EUA, que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira e também na economia baiana, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.