Jerônimo detalha estratégia para impulsionar educação básica na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em agenda institucional - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) demonstrou preocupação com a queda dos índices de alfabetização nos municípios baianos. Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 15, o petista elencou as ações governamentais para impulsionar o setor.

“Nós temos programa de televisão na TV educativa, nós temos programa de capacitação no IAT [Instituto Anísio Teixeira] que ajuda de forma parceira a rede municipal a preparar os seus professores para garantir uma metodologia que fortaleça nas avaliações”, citou o governador, durante agenda institucional, no Hotel Fiesta, em Salvador.

O chefe do Executivo também destacou o empenho da gestão na construção de novas unidades de ensino primário, que segundo ele, é de responsabilidade das prefeituras, como determinado em lei.

“Eu estou ajudando a construir creches nos municípios, escola fundamental I, fundamental II e a distribuição de ônibus escolares. Então tudo papel do Estado para garantir uma adequada avaliação da rede municipal”.

O governador ainda expressou o seu descontentamento com o resultado apresentado pelos dados gerais do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) no início desta semana e diz que não há motivos para comemorações.

“Eu não vou celebrar prejuízos, como aconteceu agora no resultado da avaliação, onde Salvador é a penúltima capital na avaliação dos indicadores da alfabetização”, afirmou.

Efeito cascata

Para Jerônimo, o fortalecimento dos níveis de alfabetização é considerado crucial para a base educacional dos jovens, caso contrário, o déficit no ensino compromete o resultado do estudante a longo prazo.

"Quando essa série vem fragilizada, vamos ter estudantes no ensino médio sem a qualidade adequada para fazer três anos do segundo grau, do Ensino Médio. Então, você quebra a cadeia todinha”, enfatizou Jerônimo.

E acrescentou: “Esses jovens que estão indo para a universidade, eles vão sem a base suficiente que se aprendem no fundamental 1 e no fundamental 2".

Investimentos na Educação

Nesta terça-feira, 15, o governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação (SEC), lançou o novo uniforme para os estudantes da rede estadual. Ao todo, foram entregues 700 mil novos uniformes escolares.

Cada estudante receberá três camisas: uma branca, uma azul e uma para prática de educação física.

Com um investimento de quase R$ 30 milhões, o governo pretende garantir que todos os alunos tenham acesso ao novo uniforme até o final de 2025, de forma gratuita.