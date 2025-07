Estado entrega 700 mil uniformes escolares com nova identidade visual

Novo uniforme escolar da rede estadual da Bahia - Foto: Loren Beatriz/ Ag A TARDE

O Governo da Bahia iniciou, nesta terça-feira, 15, a entrega de 700 mil novos uniformes escolares para todos os estudantes da rede estadual de ensino da Bahia. Cada estudante receberá três camisas: uma branca, uma azul e uma para prática de educação física.

Com um investimento de quase R$ 30 milhões, o governo pretende garantir que todos os alunos tenham acesso ao novo uniforme até o final de 2025, de forma gratuita.

A cerimônia de lançamento foi realizada no Hotel Fiesta, no Itaigara, em Salvador, com a presença da secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito. Durante o evento, ela destacou a importância simbólica e prática do novo fardamento.

"Alegria de hoje poder apresentar, depois de 15 anos, para os estudantes da rede estadual da Bahia, o nosso novo uniforme. Um uniforme com a identidade dos estudantes, com a cara deles. A gente fez questão de apresentar para muitos deles, para avaliar quais eram as características que eles gostariam que tivesse no uniforme", conta.

No lançamento, o desfile da farda foi feito pelos estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos. "Eu amei o modelo da farda, achei lindo demais. Gostei mais da de educação física, vou usar muito", disse Evellyn Santos, estudante do 9⁰ ano da escola.

O desfile da farda foi feito pelos estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos | Foto: Bruno Hierro/Instituto Natura

Educação Integral e investimentos estruturais

Além do lançamento dos uniformes, o evento também reuniu cerca de 700 gestores escolares das unidades de tempo integral. A secretária aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos investimentos do Estado na educação, destacando a consolidação da política de educação integral e os avanços em infraestrutura, alimentação escolar e valorização docente.

"A gente vem fazendo uma série de investimentos: 500 milhões de investimentos em alimentação para as escolas do Estado da Bahia, eu poderia citar os 3 bi de obras já inauguradas pela gestão do governador Jerônimo de 2023 até hoje, e infraestrutura, eu poderia citar aqui todo o investimento em professores, concurso que nós fizemos, o concurso zeramos o cadastro de reserva", relata Rowenna.

Governador Jerônimo Rodrigues e Rowenna Brito, secretária da Educação da Bahia | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Desafios na alfabetização

Apesar dos avanços, a secretária reconheceu que há desafios históricos a serem enfrentados, especialmente em relação à alfabetização na primeira infância. Segundo ela, os maiores municípios, como Salvador e Vitória da Conquista, apresentaram queda no número de crianças alfabetizadas, o que impacta diretamente nos indicadores estaduais.

"Quando esses grandes municípios diminuem o número de crianças alfabetizadas, a média da Bahia naturalmente cai, o indicador da Bahia, porque a responsabilidade e a atribuição da educação infantil é atribuição, tem um pacto federativo, é atribuição do município", pontua Rowenna.