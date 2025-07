‘Descomplicando a Sustentabilidade’ destaca uso da bicicleta nas cidades

Trocar o carro pela bicicleta pode ser uma boa ideia - Foto: Kelvin Klay/AG. A TARDE

No episódio desta quarta-feira, 16, o quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra que, em um cenário urbano marcado por congestionamento e altos níveis de poluição, uma mudança simples de hábito pode fazer toda a diferença: trocar o carro pela bicicleta.

Além de ser uma alternativa econômica, silenciosa e saudável, o uso da bike como meio de transporte contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, melhora a qualidade do ar e promove maior qualidade de vida nas cidades.

“Mobilidade sustentável começa com pequenas mudanças, se der pra ir de bike, vá! Você reduz o impacto ambiental e ainda chega com mais disposição”, compartilhou a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

Além de cuidar do meio ambiente, pedalar também ajuda no bem-estar físico. A prática atua como um desestressante natural, capaz de aliviar tensões e preocupações acumuladas, melhora o condicionamento físico, fortalece o sistema cardiovascular e contribui para o controle do peso corporal. Além disso, a bicicleta exige menos gastos com manutenção em comparação ao automóvel.

Essa e outras dicas do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ estão disponíveis no Instagram @atardeeducacao.