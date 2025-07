Inscrições para o 2º semestre do Fies começam nesta segunda-feira

O programa oferece mais de 112 mil vagas este ano - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre de 2025 começam nesta segunda-feira, 14. O programa oferece mais de 112 mil vagas este ano. As inscrições vão até o dia 18 de julho, são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever no Fies os estudantes que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e que não tenham zerado a redação. Outro critério é possuir renda bruta familiar mensal per capta de até três salários mínimos.

A classificação no Fies é feita por ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Têm prioridade os candidatos que não concluíram o ensino superior nem receberam financiamento estudantil e candidatos que não concluíram o ensino superior e já quitaram o financiamento estudantil. Em seguida vem os candidatos com graduação completa sem financiamento estudantil e, por fim, candidatos já graduados com financiamento estudantil já quitado.

Calendário:

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 29 de julho. Em 30 de julho e primeiro de agosto, os estudantes pré-selecionados deverão complementar a inscrição, acessando o Fies Seleção. Quem não for chamado nessa etapa deve aguardar a lista de espera.