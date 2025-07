A TARDE Educação realiza formação em Lençóis - Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, segue sua jornada pelas estradas da Chapada Diamantina, promovendo formações continuadas para professores da rede municipal de ensino. Nesta quinta-feira, 10, o A TARDE Educação esteve em Lençóis, com os educadores dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).

A iniciativa teve o objetivo de promover a compreensão e a prática da sustentabilidade e da cidadania global no ambiente educacional, além de trabalhar metodologias participativas e interdisciplinares, que favorecem o envolvimento dos estudantes e estimulam o pensamento crítico e a responsabilidade social.

A programação foi conduzida pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz. Durante as atividades, os participantes contaram com uma parte prática, com exercícios de leitura e interpretação a partir de diferentes gêneros textuais presentes no jornal, como notícias, reportagens, artigos de opinião e entrevistas.

“Essa prática busca demonstrar como o jornal pode ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento do letramento crítico, ao conectar a leitura com temas atuais e relevantes, despertando o interesse dos alunos e favorecendo o aprendizado significativo”, afirmou Márcia Firmino.

A supervisora de Educação Infantil, Elis Jeane Silva, ressaltou que a formação a partir do jornal possibilita ao professor refletir sobre as temáticas que serão levadas para a sala de aula.

“Acredito que a formação a partir do jornal possibilita que o professor reflita sobre as temáticas que serão levadas para a sala de aula e como garantir qualidade e repertório para as crianças, para que tenham acesso ao mundo cada vez mais letrado e tenha uma opinião crítica e reflexiva sobre tudo aquilo que vivencia”.

A secretária de Educação de Lençóis, Liz Bethânia Lima, reconheceu o impacto positivo da iniciativa na rede. “A formação é o carro-chefe para qualificar as práticas. E considerando essa questão da escola conectada, a internet na escola e o jornal, com o gênero específico voltado para o fundamental, eles trazem também esse suporte que ajuda os professores a melhorarem no ensino. Então, é bem pertinente para a nossa rede”.

Na terça-feira, 8, o Programa A TARDE Educação esteve em Morro do Chapéu, com os educadores dos Anos Finais (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A formação continuada incentivou os profissionais a desenvolverem projetos de jornal escolar como ferramenta pedagógica.