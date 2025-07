Bahia lança concurso de redação com premiação para estudantes - Foto: Memo Soul

O concurso 'Redação Nota 1000 Bahia', iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC), irá selecionar e premiar as melhores produções textuais de estudantes da 3ª série do Ensino Médio ou equivalente, matriculados nas escolas estaduais. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 9, no Diário Oficial.

A ação contempla estudantes regularmente matriculados nas unidades públicas jurisdicionadas aos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), incluindo os que integram as modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Comunidades Tradicionais do Campo e Quilombolas, Escolas Famílias Agrícolas, Educação Escolar Indígena e Educação Profissional e Tecnológica.

O concurso tem como foco o estímulo à leitura e à escrita como ferramentas de formação crítica e cidadã, bem como visa contribuir com a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A cerimônia de premiação ocorrerá durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual, que será realizado de 3 a 5 de dezembro, em Salvador. O resultado final do concurso estará disponível no site oficial da SEC (www.educacao.ba.gov.br).

Aplicação e critérios

A competição será dividida em cinco ciclos, com temas diferentes a cada mês, de julho a novembro. As redações deverão ser feitas em sala de aula, em horário definido pela unidade escolar e sob supervisão de professor indicado.

Os textos devem ser manuscritos, com letra legível, em formulário padrão disponibilizado pela SEC. Cada produção deve ter entre 20 e 30 linhas, ser individual, inédita e original; obedecer ao gênero dissertativo-argumentativo; e abordar o tema correspondente ao ciclo. As correções das redações serão liberadas ao final de cada etapa, com critérios unificados e adaptações para as modalidades específicas. Cada redação poderá alcançar até 1.000 pontos.

Serão premiados os três melhores textos de cada ciclo. Os estudantes classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão um notebook e um certificado de reconhecimento emitido pela Secretaria da Educação. Cada participante poderá ser premiado em apenas um ciclo. Caso tenha mais de uma redação selecionada, será considerada a que obtiver a maior nota.