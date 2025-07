Compostagem caseira: como transformar resíduos em adubo natural - Foto: Kelvin Klay/AG. A TARDE

Transformar cascas de frutas, restos de verduras e borra de café em adubo natural, rico e nutritivo para suas plantas é uma prática sustentável que pode ser aplicada por qualquer pessoa, inclusive em pequenos espaços domésticos. No quadro ' Descomplicando a Sustentabilidade ', iniciativa do Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , nesta quarta-feira, 9, o facilitador da compostagem no pátio da Transformar em Terra, Alexandre Santana Pires, em Salvador, apresenta um sistema de compostagem acessível e eficiente, feito com paletas e capaz de comportar cerca de 500kg de resíduos orgânicos.

A técnica utilizada simula um processo natural, com a mistura de resíduos secos, como folhas, serragem e mato, e resíduos úmidos, como cascas de frutas, verduras e restos de alimentos.

“Para acontecer a compostagem, somos uma parte de úmido e três partes de seco. Vamos fazer uma camada de seco, uma de úmido, uma de seco, uma de úmido, como se mistura fosse uma lasanha. É como se fosse um forno, porque as bactérias logo invadem esse sistema e a temperatura chega a quase 65°C.

O processo exige cuidado e manutenção. Segundo Alexandre, é necessário revolver a leira - pilha retangular de material orgânico utilizado no processo de compostagem, onde os resíduos são decompostos para gerar adubo - para garantir a entrada de oxigênio e manter a umidade com água. Esse uso favorece a ação das bactérias aeróbicas e impede que o sistema fique com mau cheiro, causado pela perturbação sem oxigênio.

“Se você estiver fedendo, cheiro horrível, um odor muito forte, provavelmente o processo entrou no processo anaeróbico, que é um sistema sem oxigênio. Para tirar isso você precisa de revólver, misturado com mais matéria seca para absorver esse líquido e o odor algum. Caso tenha infestação de insetos, provavelmente, está sem matéria seca. Tem que cobrir mais com mato seco, folha seca, para evitar o surgimento de moscas, por exemplo”, .

A compostagem passa por diversas fases até que os resíduos se tornem irreconhecíveis e virem adubo. “Já não sabemos o que é casca de fruta ou exclusão seca [...] nós já temos uma matéria bem próxima à terra e também temos esse líquido maravilhoso, que é rico em nutrientes, que serve para cuidar das plantas, que é chamado de biofertilizante”, observa Alexandre.

Para quem deseja começar a compostar em casa, ele garante que é possível utilizar recipientes simples e acessíveis. “A compostagem doméstica pode ser feita em qualquer lugar, desde garrafões de água de 20 litros, garrafa pet e até caixinhas de sorvete”, destaca.

Com cerca de três a quatro meses de liquidação, o resultado começa a aparecer. "Que resultado é esse? adubo vivo para suas plantas. Você vai aplicar cerca de duas colheres de sopa em um vaso pequeno de planta e repetir essa dose de 15 em 15 dias. É como se fosse um suplemento para sua planta".

Já o biofertilizante também exige uma preparação antes do uso. "Você vai diluir uma parte dele para 10 partes de água e observar as suas plantas. Em pouco tempo você vai ver o resultado", garante.