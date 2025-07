Com apoio de A TARDE, IAT forma professores para atuar com agências de notícias

IAT forma professores para atuar com agências de notícias - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Com o auditório cheio, educadores da rede estadual de ensino da Bahia que atuam com componentes curriculares da educação digital e midiática participaram, nesta segunda-feira, 7, da formação ‘Educação Digital e Midiática: Como montar uma Agência de Notícias?’, no Hotel Fiesta, em Salvador.

A programação, promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), teve a participação do Grupo A TARDE, representado pelo Programa A TARDE Educação.

O professor e doutor da FACED/UFBA, Nelson Pretto, que ministrou o painel ‘Desafios da educação no contexto da midiatização e da plataformização', afirmou que agência de notícias escolar deve funcionar como um espaço de mobilização entre a escola, as famílias e a comunidade, com a atuação integrada a todas as áreas do conhecimento.

Professor e doutor da FACED/UFBA, Nelson Pretto | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

"A ideia de uma agência de notícias, ela é importante como um elemento dentro da escola [...] ela até pode estar dentro de uma disciplina do ponto de vista organizativo, mas ela tem que ter tentáculos [sic] em todas as áreas, e se constituir em um grande espaço de mobilização e de comunicação entre a escola, a sociedade, as famílias e o território que você está inserido".

Agência escolar como espaço de integração

Presente no evento, a professora de artes/dança da rede estadual da Bahia, Elaine Fiuza, destacou a importância do conteúdo apresentado. Ela afirmou ter encontrado diversos ganchos para articular sua prática pedagógica. Segundo ela, oferecer esse tipo de experiência é essencial para mostrar aos estudantes que eles podem alcançar lugares antes considerados inalcançáveis.

Professora de artes/dança da rede estadual da Bahia, Elaine Fiuza | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

“Eu ainda venho também com esse aporte, que eu posso linkar tudo isso e isso vai fazer com que a gente tenha um repertório, talvez, diferenciado, e para além de oportunizar as pessoas mais velhas, as pessoas que não se imaginam nesse lugar [...] Então nós, como educadores, e que gostamos realmente de ser educadores, é que temos a missão de fazer eles verem essa educação com as ferramentas que a gente possui, e trazer para eles a educação de uma forma diferenciada, e o prazer pelo estudo, e o encantamento por querer crescer, aprender mais e chegar em outros espaços”.

Esta é a segunda turma de professores a participar das atividades. Para a superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação da Bahia, Helaine Souza, o objetivo é alcançar todos os docentes da rede estadual. A proposta é que a disciplina vá além da abordagem técnica prevista pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Computação, formando estudantes capazes de produzir conteúdo de forma crítica, colaborativa e corresponsável.

“Essas agências chegam nas unidades escolares, chegam no território, não só com a função de divulgar notícias, mas também de produzir conteúdo. Eu acho que essa é a virada de chave essencial. Estudantes produzindo conteúdo, se vendo em uma redação, mais um podcast, e explorando diversas formas de mídia e de produção”.

A TARDE leva prática jornalística para a sala de aula

A TARDE leva prática jornalística para a sala de aula | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Durante o encontro foram realizadas diversas oficinas, entre elas o 'Laboratório de Produção de Notícias: Educação Midiática na Prática Docente', promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. As atividades foram conduzidas pela pedagoga do A TARDE Educação e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia, e pela jornalista do A TARDE Educação, Loren Beatriz Sousa.

O laboratório, que leva a prática jornalística para as escolas como apoio ao trabalho docente com temas atuais, teve como objetivo ampliar o projeto de educação e apresentar o passo a passo para a construção de uma notícia. A professora técnica do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Médio Sudoeste da Bahia Eurides Evangelista Pinto, em Itororó, Hellionadia Aguiar, ressaltou a relevância da temática.

“Essa é uma área que realmente está em ascensão. Os alunos já estão muito familiarizados e nós, professores, é que precisamos realmente ainda tomar posse desse conteúdo e estar mais aptos para passar para eles, inclusive, esse formato, que também tem que ser nosso, tem que fazer parte da nossa docência. E a oficina foi super completa, esclareceu várias lacunas que a gente tinha, não sabia como superar. Às vezes, como publicar, como conseguir fazer esse aluno alcançar esse entendimento e a gente conseguiu, com a oficina, elucidar essas lacunas e entender como é que a gente vai conseguir alcançar esse sucesso nessa divulgação e nessa implementação, que espero que a gente consiga implementar na escola de forma eficaz”.

A TARDE leva prática jornalística para a sala de aula | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Nesta terça-feira, 8, segundo dia do evento, os profissionais da educação irão dialogar sobre ‘As experiências de produção de notícias com estudantes’, com Carlos Lima, da Imprensa Jovem (SP); ‘Agência de Notícias na Escola’, com Marcus Leone, professor-formador do Programa Rede AT/IAT; ‘Apresentação de experiências de agências de notícias’, com Bárbara Anunciação; e ‘Cobertura e Pauta Jornalística’, com Daniel Ribeiro da Secretaria de Comunicação Social da Bahia (SECOM) e Iuri Rubim, Diretor Geral do IAT.

IAT forma professores para atuar com agências de notícias | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

A ‘Formação Educação Digital e Midiática: Como montar uma Agência de Notícias?’ conta com a parceria do Instituto Palavra Aberta, do Grupo A TARDE e da organização Ashoka, além de representantes da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (SECOM).