Mais de mil projetos seguem para etapas territoriais do Encontro Estudantil 2025

O Encontro Estudantil 2025 será realizado em dezembro, em Salvador, reunindo jovens de todas as regiões da Bahia - Foto: Tita Moura | Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou, neste sábado (5), o resultado final dos projetos selecionados para as etapas territoriais do Encontro Estudantil 2025. Ao todo, 1.060 trabalhos foram aprovados e já podem ser consultados no Portal da Educação (www.ba.gov.br/educacao), com acesso livre para estudantes, educadores e toda a comunidade escolar.

Nesta edição, o Encontro Estudantil bateu recorde de participação, com 3.973 projetos inscritos — número superior aos pouco mais de três mil do ano anterior. O crescimento evidencia a força da iniciativa, que se firma como uma das maiores ações de incentivo ao protagonismo juvenil do país, reunindo experiências criativas, inovadoras e socialmente relevantes produzidas pelos estudantes da rede estadual.

As propostas selecionadas avançam para as etapas territoriais de três ações estratégicas da SEC: a 13ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), com 500 projetos aprovados; os Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, com outros 500; e a 2ª Mostra de Projetos do Educa Mais Bahia, com 60 experiências educativas. Dessas etapas, sairão os 650 projetos que representarão os territórios no evento estadual.

O Encontro Estudantil 2025 será realizado em dezembro, em Salvador, reunindo jovens de todas as regiões da Bahia. Mais do que uma mostra de projetos, o evento promove a integração da rede estadual, fomenta a troca de conhecimentos e valoriza a diversidade de ideias como motor da transformação educacional.