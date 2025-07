Divulgado resultado preliminar do Encontro Estudantil 2025

Estudantes no Encontro Estudantil - Foto: Mateus Pereira/SEC

O resultado preliminar dos projetos científicos selecionados para as etapas territoriais do Encontro Estudantil 2025 da rede estadual da Bahia foi divulgado nesta segunda-feira, 30. A lista com os nomes dos trabalhos aprovados está disponível no site da Secretaria da Educação (SEC): http://ba.gov.br/educacao.

De acordo com o cronograma, o prazo para a interposição de recursos será de 1º a 3 de julho. As respostas aos recursos serão divulgadas no dia 4 e o resultado final está previsto para o dia 5 de julho.

Neste ano, as inscrições para o Encontro Estudantil alcançaram um marco histórico, com a submissão de 3.973 projetos. O número representa um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando pouco mais de três mil trabalhos foram inscritos, consolidando o evento como uma das maiores vitrines de protagonismo estudantil do país.

As atividades do Encontro Estudantil contemplam três grandes ações promovidas pela Secretaria da Educação: 13ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), com 2.401 projetos inscritos; 3ª edição dos Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, que contabilizou 1.449 propostas; e 2ª Mostra de Projetos do Educa Mais Bahia, com o registro de 123 trabalhos.

O Encontro Estudantil é uma iniciativa que valoriza o protagonismo juvenil e integra os projetos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas da rede pública estadual, nas áreas de Ciência, Cultura, Arte, Inovação, Cidadania e Tecnologia.