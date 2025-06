Bahia bate recorde com quase 4 mil projetos no Encontro Estudantil - Foto: Emerson Santos

As inscrições para o Encontro Estudantil 2025 da rede estadual da Bahia, atingiram um marco histórico com 3.973 projetos submetidos. O número representa um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando pouco mais de três mil projetos foram inscritos, consolidando o evento como uma das maiores vitrines de protagonismo estudantil do país.

As atividades contemplam três grandes ações da Secretaria da Educação (SEC), como:

13ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), com 2.401 projetos;

3ª edição dos Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, com 1.449 propostas;

2ª Mostra de Projetos do Educa Mais Bahia, que registrou 123 trabalhos.

Estes números superam com folga os resultados de 2024, quando se registrou nos três eventos, respectivamente, 1.516, 1.392 e 153 projetos.

A análise das propostas pela Comissão Geral começou nesta quinta-feira, 12, marcando o começo da Etapa 2 do cronograma do Edital 10/2025. Esta fase definirá a avaliação dos trabalhos inscritos na Etapa 1 e a classificação de até 1.060 projetos, sendo 500 da FECIBA, 500 dos Seminários Territoriais e 60 da Mostra Educa Mais Bahia.

Destes, serão selecionados 650 projetos que participarão da etapa estadual, a ser realizada em Salvador, entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2025.

Estímulos à iniciação científica

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, destacou a importância da mobilização da rede.

“Este número recorde demonstra o quanto nossas escolas estão comprometidas com práticas pedagógicas inovadoras, que colocam os estudantes como protagonistas do seu processo de aprendizagem. É gratificante ver a juventude baiana ocupando espaços de pesquisa, cultura e cidadania com tanto entusiasmo e qualidade”, disse.

O Encontro Estudantil é uma iniciativa que valoriza o protagonismo juvenil e integra os projetos pedagógicos das escolas da rede pública estadual, nas áreas de ciência, cultura, arte, inovação, cidadania e tecnologia.