EDUCAÇÃO Encontro Estudantil chega ao fim na capital Evento da rede estadual de ensino reuniu cerca de sete mil pessoas durante três dias na Arena Fonte Nova Por Amanda Souza 20/12/2024

Estudantes do grupo vencedor do projeto ‘Dancing – As Lavadeiras do Velho Chico’, composto apenas por mulheres trans, na premiação - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação da Bahia foi encerrado em grande estilo, na noite de ontem, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o tema “Artes, ciências e democracia: caminhos para a sustentabilidade”, o evento reuniu cerca de 7 mil pessoas, entre estudantes, educadores e gestores dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Após três dias de apresentações artísticas, exposições científicas e atividades formativas, a última noite foi marcada por emoções e surpresas. Além do aguardado Festival Anual da Canção Estudantil (Face), o encerramento contou com um show surpresa da cantora Mari Fernandez, que levantou o público ao som de seus maiores sucessos. Durante o evento, cerca de 700 trabalhos foram expostos, abordando temas que iam desde avanços tecnológicos até projetos de preservação ambiental. Apresentações de dança, música, rodas de conversa e oficinas enriqueceram a programação. A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, celebrou o sucesso do encontro em seu discurso de encerramento. “Nos três dias nós arrebentamos aqui. Vocês estão fazendo história na educação da Bahia. Vivemos três dias de inovação, ciência, pesquisa, arte, cultura e, sobretudo, educação. É essa a escola pública que a gente quer reafirmar, que o governo do estado está construindo na Bahia. Nós continuaremos fazendo história. Vida longa à educação pública da Bahia”, disse. Trabalhos de impacto Para a professora Fabiana Quintela, do Colégio Estadual Nercy Antônio Duarte, de Barra da Estiva, o evento foi uma oportunidade única para seus alunos perceberem a importância do trabalho científico. “Trazer os meninos do interior do estado para cá é incrível, é importante para que eles entendam a dimensão do projeto que eles estão desenvolvendo, dar visibilidade às coisas que eles fizeram, fora a interação com outros alunos e outros projetos. Eles já estão pensando no que fazer para o ano que vem, porque querem estar aqui de novo”, disse. Entre os projetos apresentados estava o “Criação de um banco de sementes nativas e regionais”, desenvolvido por alunos do colégio de Barra da Estiva; o projeto tem como objetivo promover a biodiversidade vegetal em Barra da Estiva. Mylla Macohan, uma das alunas autoras, falou sobre a experiência de participar do encontro. “Eu adorei o evento, tivemos muita troca, aprendi muitas coisas com outros trabalhos, além da oportunidade de conhecer Salvador, que eu ainda não conhecia”, disse. A colega Adriele Caires destacou que foi “uma experiência única em que a gente aprende e também repassa aquilo que a gente aprendeu, foi um aprendizado incrível”.

