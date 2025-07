Formação do A TARDE Educação leva jornal escolar a Morro do Chapéu - Foto: Redação

“A gente está trazendo novas estratégias para o trabalho com os nossos estudantes. Tem sido muito proveitoso, tem dado estratégia, tem dado caminhos para que nossos professores possam continuar avançando para com os nossos alunos”. O relato é do supervisor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e articulador, Renan Rocha da Silva, que participou nesta terça-feira, 8, da formação continuada promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em Morro do Chapéu.

O encontro, voltado para educadores dos Anos Finais (6º ao 9º ano) e da EJA, teve o objetivo de incentivar os profissionais a desenvolverem projetos de jornal escolar como ferramenta pedagógica. A proposta também buscou estimular nos alunos o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como a leitura crítica, a escrita autoral, o trabalho em equipe, a pesquisa e a expressão oral e escrita.

A programação foi conduzida pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz. A formação contou com uma etapa prática, que simulou a dinâmica de uma redação jornalística.

“A atividade foi realizada dentro de um prazo determinado, estimulando o trabalho em equipe, a criatividade e a gestão de tempo. Essa vivência prática permitiu aos professores compreenderem de forma mais concreta como aplicar o projeto do jornal escolar com seus alunos, além de vivenciarem os desafios e as possibilidades desse tipo de produção colaborativa”, explicou Márcia Firmino.

Para Anna Izabel Muniz, a temática apresentada permite fortalecer a relação entre educação e comunicação quanto proporcionar a construção do conhecimento e valorizacao sobre a história e memória da Bahia.

"Em morro do Chapéu, foi incrível relembrar a história do Coronel Francisco Dias Coelho, líder político de grande importância para a Chapada Diamantina. É lindo ver os(as) professores(as) tão engajados na valorização da história local, da memória do seu município, e agora na possibilidade de construir um jornal escolar. Estou na expectativa de saber o que virá desses jornais escolares".

A professora da Escola Municipal Édila Costa Ribeiro, Edeane Rodrigues, destacou que a formação trouxe um incentivo para que os estudantes trabalhem a escrita, a leitura e o pensamento crítico.

“A formação vai trazer também que a criança tenha a concepção do que é o escrever, do que é construir palavras novas, construir conhecimentos [...] e é maravilhoso trabalhar com jornal”, completou.