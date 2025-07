Creche no oeste da Bahia recebe prêmio nacional de educação ambiental

Evento contou com a presença de autoridades municipais, comunidade e alunos - Foto: Secom/LEM

A Creche Municipal Menino Jesus, em Luis Eduardo Magalhães , no oeste da Bahia, recebeu nesta segunda-feira, 7, o Troféu Nana Mininni Medida, premiação de alcance nacional que permite instituições de ensino por práticas pedagógicas inovadoras em educação ambiental, oferecendo experiências práticas que envolvem alunos, educadores e famílias. A solenidade de entrega foi realizada nesta segunda-feira, 7, na própria unidade escolar.

Segundo a diretora da unidade, Alcione Rocha, o trabalho busca despertar nas crianças uma consciência ecológica desde cedo. Entre as ações, destacam-se o jardim e a horta sensorial, espaços vivos e interativos que estimulam o contato com a natureza.

"Na Creche Menino Jesus, acreditamos que a educação ambiental começa com os sentidos desesperados e o coração aberto ao cuidado. Por isso, idealizamos nosso jardim sensorial e a horta escolar não apenas como espaços verdes, mas como ambientes vivos, onde cada planta, aroma, textura e sabor se tornam mestres silenciosos da infância".

"No jardim sensorial, as crianças exploram o mundo com as mãos, os pés descalços e a curiosidade aguçada. Já na horta, cultivamos não só alimentos, mas também valores como paciência, responsabilidade e respeito ao ciclo da vida", acrescentou.

A diretora da creche, Alcione Rocha e a diretora de Ensino, Dora Novaes | Foto: Secom/LEM

A diretora de Ensino e Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação, Dora Novaes, destacou que a experiência da creche está alinhada à Matriz de Planejamento Curricular da Educação Ambiental, construída por professores da rede municipal no âmbito do Programa Semeando Sustentabilidade, desenvolvido em parceria com o Instituto SLC, realizador da premiação.

“A iniciativa da Creche Menino Jesus é um exemplo concreto da aplicação de uma abordagem metodológica transversal e contextualizada, reforçando o compromisso da nossa rede com a formação de cidadãos conscientes e engajados”, pontual.

Creche no oeste da Bahia recebe prêmio nacional de educação ambiental | Foto: Secom/LEM