Cuidadores educacionais tomam posse e reforçam inclusão em Camaçari

Cuidadores educacionais tomam posse - Foto: Everaldo Paixão

Os cuidadores educacionais que irão atuar nas escolas da rede municipal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, tomaram posse nesta quinta-feira, 10. A cerimônia foi realizada no auditório do Colégio Estadual Gonçalo Muniz, com a assinatura de documentos e orientações iniciais para o exercício da função.

Aprovados no Concurso Público 001/2023, os profissionais chegam à rede municipal com a missão de oferecer suporte direto a estudantes com deficiência e necessidades específicas, atuando ao lado de professores, coordenadores e gestores escolares para garantir um ambiente mais acolhedor e inclusivo.

Para o secretário de Educação de Camaçari (Seduc), professor Márcio Neves, o ingresso dos cuidadores representa mais uma conquista coletiva para a educação pública do município.

Secretário de Educação de Camaçari (Seduc), professor Márcio Neves | Foto: Everaldo Paixão

“A chegada desses profissionais representa um avanço concreto na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Ao integrar cuidadores educacionais efetivos à rede, estamos não apenas cumprindo uma obrigação legal, mas reafirmando nosso compromisso com a dignidade, o respeito e o direito de todos à aprendizagem”.

Ainda segundo o professor Márcio Neves, esses profissionais fortalecem as equipes escolares com sensibilidade, responsabilidade e presença, contribuindo para que cada estudante possa se desenvolver, independentemente de suas necessidades.

A lotação está sendo realizada presencialmente no prédio da Seduc, no setor de Recursos Humanos (térreo). Para participar desta etapa, os profissionais devem apresentar Carteira de Identidade Nacional (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF). Após esse processo, serão encaminhados aos demais setores para finalização dos trâmites administrativos.

Início das atividades e formação

Cuidadores educacionais tomam posse | Foto: Everaldo Paixão

Já a partir desta sexta-feira, 11, os cuidadores já poderão ser apresentados aos estudantes e iniciar sua atuação nas unidades escolares. Também está programado um momento de diálogo com gestores e coordenadores pedagógicos, com foco em protocolos de recepção e boas práticas de integração.

Na segunda-feira, 14, a Seduc promoverá quatro momentos de acolhimento e formação inicial, preparando os profissionais para os desafios do cotidiano escolar. Em agosto, uma nova etapa de formação será realizada, com conteúdos mais específicos ministrados pela equipe pedagógica e pelo setor de Educação Especial da Secretaria. As formações ocorrerão ao longo do ano letivo.

Para a coordenadora de Educação Inclusiva, Elvira Laporte, a posse dos cuidadores é um momento histórico. “Estávamos lidando com uma lacuna antiga, com o acúmulo de direitos não atendidos por muitos anos. Agora, com muita luta e compromisso, conseguimos garantir profissionais de apoio escolar efetivos no município. Isso é um marco, afinal, inclusão não é favor, é direito”.

A diretora da Diretoria Pedagógica, Alexandra Persil, destacou que o momento é de celebração e compromisso. “É uma grande alegria acolher esses profissionais. Eles são parte fundamental do processo de inclusão que acreditamos nas nossas escolas. Vêm para colaborar, acompanhar cada estudante e oferecer os apoios necessários para seu desenvolvimento. Também fortalecem o trabalho dos educadores, que agora contam com uma rede mais estruturada para garantir o direito de todos à aprendizagem”.