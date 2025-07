Villa Global Education conquista liderança no ENEM 2024

- Foto: Ddivulgação Villa Global Education - Unidade Paralela

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta semana, os microdados oficiais do Enem 2024 consolidados pela plataforma Evolucional. Entre os destaques da Bahia, o Villa Global Education mais uma vez se sobressai com desempenho de excelência.

As unidades do Litoral Norte e Paralela apresentaram resultados expressivos, refletindo a consistência da proposta pedagógica da rede. O Villa Litoral Norte alcançou o 1º lugar na avaliação geral entre todas as escolas da Região Metropolitana de Salvador e também entre as escolas de Currículo Internacional da região.

Já o Villa Paralela conquistou o 1º lugar entre as escolas de Currículo Internacional de Salvador e o 2º lugar geral da capital baiana, um desempenho que reafirma a qualidade do ensino oferecido por ambas as unidades.

Alta performance e bem-estar emocional

Mais do que alcançar resultados expressivos, o Villa reforça seu compromisso com uma proposta pedagógica que valoriza o equilíbrio entre desempenho acadêmico e saúde emocional. A preparação para o ENEM e os principais vestibulares é feita com acompanhamento individualizado, orientação vocacional, suporte socioemocional e um currículo internacional que amplia horizontes acadêmicos no Brasil e no exterior.

“Nossos alunos são preparados para enfrentar os desafios acadêmicos com tranquilidade e propósito. No Villa Global Education, a felicidade caminha lado a lado com os bons resultados”, destaca Selma Brito, diretora pedagógica da instituição.

Em um cenário em que os rankings são referência para famílias e instituições de ensino, os resultados do Villa Global Education se tornam ainda mais relevantes, pois destacam o protagonismo da Bahia na educação nacional. A performance do colégio figura entre as melhores do país, mesmo considerando critérios rigorosos como número mínimo de alunos por turma e regularidade das provas.