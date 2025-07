Caravana Literária chega a estudantes da rede municipal de Amargosa

Projeto Caravana Literária volta a ativa - Foto: Divulgação

O projeto Caravana Literária retomou suas atividades neste segundo semestre de 2025 na rede municipal de ensino, trazendo uma apresentação mais que especial sobre “O Segredo Ancestrais”, realizada nesta segunda-feira, 14, na Escola Municipal Dom Florêncio, em Amargosa.

O projeto promovido pela Prefeitura de Amargosa, através da Secretaria Municipal de Educação, marcou a reabertura oficial do circuito nas escolas com uma recepção calorosa por parte de estudantes, educadores e a comunidade escolar.

A montagem foi dirigida por Adê Argolo, com direção musical de Erick Asuos, levando ao palco a narrativa que celebra a ancestralidade, os saberes tradicionais, oralidade e resistência dos povos originários e afrodescendentes do território de Amargosa.

O espetáculo ambientado na feira livre da cidade encantou o público ao trazer à cena a personagem Santinha , guardiã dos conhecimentos populares e das memórias coletivas de sua comunidade.

Pela manhã, a Caravana exibiu o espetáculo para 150 crianças, a primeira seção do espetáculo misturou música ao vivo, poesia e cantigas populares de forma lúdica e educativa. Já no período da noite, foi momento para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), passarem pela experiência.

Caravana Literária exibiu o espetáculo para 150 crianças | Foto: Divulgação

Celebrando a volta da Caravana, a Secretária Municipal de Educação, Selidalva Gonçalves, dizendo: “É a arte servindo como instrumento em defesa de um projeto histórico que pauta a reforma agrária, a agroecologia… Essa é uma proposta de educação que alcança as máximas objetivações humanas.” afirmou.

As atividades da Caravana Literária vão seguir pelo segundo semestre todo. com apresentações previstas para 37 escolas da rede municipal de ensino de Amargosa, tanto na zona urbana quanto rural.A proposta reafirma o compromisso do município com uma educação integral e culturalmente enraizada, onde o saber tradicional, a agricultura, agroecologia, atreladas às artes, têm espaço ao lado do conhecimento formal.

Entenda como a temporada vai funcionar

Temporada: 14 de Julho a 26 de agosto de 2025 (segunda à sexta)

14 de Julho a 26 de agosto de 2025 (segunda à sexta) Locais: Escolas municipais de Amargosa – BA

Escolas municipais de Amargosa – BA Classificação : Livre

: Livre Duração: Aproximadamente 50 minutos

Ficha Técnica