Governo da Bahia lança novo uniforme para estudantes; Rowenna celebra

Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Educação em tempo integral e atuação do Estado para garantir a permanência dos estudantes da rede estadual de ensino e combater a evasão. Essas são algumas das estratégias da Secretaria de Educação (SEC) no processo que tem como objetivo estabelecer a Bahia como referência no tema.

Presente na abertura do Encontro Tempo de Transformar, nesta terça-feira, 15, a titular da pasta, Rowenna Brito, citou os programas da rede e a necessidade de investimentos para um processo que, embora seja a longo prazo, já tem dado resultados. Entre as iniciativas para evitar a evasão escolar, está o Bolsa Presença.

"Hoje temos um trabalho de acompanhamento de estudos, a gente tem um programa de permanência para os estudantes. O que a gente está tentando fazer é um trabalho de permanência, mas permanecer com resultado. Isso é o que a gente está tentando fazer", pontuou Rowenna Brito.

Mudanças na rede de ensino e novos uniformes

Durante a cerimônia, a SEC ainda apresentou os novos uniformes que serão disponibilizados para os estudantes da rede pública após 15 anos. O fardamento está disponível nas cores azul e branco.

Na ocasião, a secretária Rowenna Brito celebrou os avanços na educação do estado.

"A gente já faz a educação integral desde 2014, de maneira estadual, com a política estruturada, e hoje a gente está aqui com os nossos diretores, representantes das regiões escolares, com os representantes dos núcleos territoriais, para avaliar tudo o que a gente construiu até o momento", disse a gestora.

E completou: "Estrutura física, programas e projetos, tudo isso faz parte desse grande pacote da educação integral. Hoje, também é muito especial, porque depois de 15 anos, a gente apresenta um novo uniforme, para os estudantes, com a cara deles, com a identidade deles, com o conhecimento deles, para que eles possam viver essa escola de educação integral".

