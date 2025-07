SEC e PDT debatem expansão de educação em tempo integral

Prefeitos do PDT se reuniram com Rowenna Brito - Foto: Divulgação

Prefeitos do PDT se reuniram na segunda-feira, 7, com a secretária de Educação, Rowenna Brito, onde discutiram a implantação de projetos de educação em tempo integral nos municípios baianos administrados por pedetistas.

O encontro faz parte do acordo para que a cúpula do partido ingressasse na base do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o que ocorreu em abril.

Estiveram presentes no encontro a prefeita de Araci, Keinha Jesus, e o prefeito de Cordeiros, Devani Pereira, além de integrantes do diretório estadual do PDT, a exemplo de Severiano Alves, secretário-geral, e Silva Neto, presidente do movimento municipalista da legenda, e secretários municipais de educação.

"O governo do estado já tem investido em escolas de tempo integral por toda a Bahia. A ideia do PDT, conforme foi demandado pelo governador, é fortalecer e ampliar essa iniciativa nas oito cidades administradas pelo partido no estado. E isso não só do ponto de vista estrutural, mas também no modelo de ensino", declarou Silva Neto.

PDT fora da base

Em maio, o PDT da Bahia selou uma aliança com Jerônimo Rodrigues (PT), retornando à base governista após o rompimento em 2022, marcando assim, a saída da gestão de Bruno Reis (União Brasil), com a entrega de cargos na Prefeitura de Salvador.

Ensino integral na Bahia

Em 2025, a rede estadual conta com mais de 135 mil estudantes matriculados no ensino integral, o que representa um aumento de 42% em relação a 2024.

Para garantir a ampliação da educação integral, o Governo do Estado destinou, para o período de 2023 a 2025, o orçamento de R$ 9,2 bilhões, possibilitando uma série de melhorias na rede estadual, incluindo a construção de 244 novas unidades escolares.

A expansão desse modelo educacional está alinhada ao Programa Escola em Tempo Integral, lançado em 2023 pelo Governo Federal, que busca fomentar a ampliação das matrículas na Educação Básica com apoios técnico e financeiro, beneficiando principalmente os estudantes em maior situação de vulnerabilidade social.

Na Bahia a educação em tempo integral é regida pela Lei Estadual nº 14.359/2022 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 21.469/2022 e Portaria nº 1.475/2022. A implementação dessa política ocorre por meio do Programa de Educação Integral (ProEI), que faz parte dos dez compromissos para fortalecer a escola pública, dentro do Programa Todos pela Escola.