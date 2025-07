Contra ingerências de Trump, Canadá busca se aproximar do Mercosul

Vizinho dos Estados Unidos, Canadá quer ampliar acordos de comércio para reduzir dependência - Foto: Reprodução

Se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistir em tarifar as exportações do Canadá, pode estar empurrando o vizinho para o Mercosul, presidido atualmente pelo presidente brasileiro, Lula.

O ministro do Comércio Exterior do Canadá disse na quinta-feira, 18, que há interesse de ambos os lados em avançar nas negociações comerciais com o bloco sul-americano, já que Ottawa, sede do governo canadense, busca novos acordos se diversificar dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e sua equipe têm mantido conversações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para chegar a um acordo comercial até 1º de agosto, o que poderia ajudar a reduzir as tarifas comerciais norte-americanas sobre o Canadá.

Menos dependência

Mas seu governo também está se preparando para depender menos de uma relação que gerou um comércio bilateral de mais de 1 trilhão de dólares canadenses (US$ 727,33 bilhões) no ano passado e se concentrar na diversificação do comércio assinando pactos de livre comércio em todo o mundo.

"Conversei com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e há interesse em realizar conversas sobre o Mercosul", disse o ministro do Comércio Exterior canadense, Maninder Sidhu, em uma entrevista à agência Reuters.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em abril que está interessado em avançar nas negociações para um acordo comercial entre o bloco sul-americano e o Canadá.

O Mercosul – que inclui Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia – já teve rodadas de negociação para um acordo comercial com o Canadá no passado.