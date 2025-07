Jerônimo vai para cima de Trump após tarifaço: "Brasil não é quintal"

Jerônimo Rodrigues (PT) em Juazeiro - Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a criticar a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar sobre a taxação de 50% imposta pelo país aos produtos brasileiros exportados. Durante agenda em Juazeiro, nesta quinta-feira, 17, o gestor reforçou que o Brasil "não é quintal" da Casa Branca.

Jerônimo, que tem agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no município, reforçou o apoio ao aliado petista, e falou sobre a vinda recente dele ao estado, durante a celebração da Independência da Bahia.

"Ele tomou um banho de povo, ele saiu muito fortalecido. Foi consequência, porque no dia anterior (1º de julho), ele enviou para o Congresso um Projeto de Lei da consolidação da Independência do Brasil na Bahia [...] Ele esteve aqui em 2016, recebeu título de cidadão juazeirense, mas Lula volta para fazer uma agenda nacional", iniciou Lula, que rebateu Donald Trump e pregou posição de soberania do Brasil.

"Vai receber [Lula] toda a energia nossa para enfrentar esse desmando de um presidente que quer ser xerife do mundo, temos vendo um movimento do presidente Lula articular. Lula discutiu com os países do Mercosul a nossa força [...] Não adianta querer imaginar que ele (Trump) vai dominar o mundo e fazer do Brasil quintal dele. O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Somos patriotas, eu amo minha pátria. Essa conversa de tarifaço é cheiro de golpe, querem enfraquecer o presidente", disparou.

Entenda o tarifaço

Donald Trump anunciou, na última semana, a imposição de uma taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, como forma de retaliação ao que ele considera uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz trecho do documento apresentado por Trump.