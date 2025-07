Após crise, padaria famosa declara falência e fecha mais de 20 lojas

A padaria foi fundada em 2013 - Foto: Freepik

A Noble Bread, renomada padaria artesanal dos Estados Unidos, declarou falência e anunciou o encerramento das atividades em 21 lojas espalhadas por diversas cidades do país.

A padaria, fundada em 2013, em Phoenix, Arizona, ficou famosa ao produzir pães de fermentação natural com ingredientes orgânicos e grãos cultivados localmente, conquistando uma base fiel de clientes ao longo da última década.

A empresa se orgulhava de redefinir o conceito de pão: "Nosso pão é criado apenas com farinhas orgânicas livres de OGM, água, sal marinho e fermento biológico, que é uma cultura de leveduras selvagens usada para fermentar lentamente o pão. São necessárias impressionantes 36 horas para fazer um pão Noble Bread. A utilização de grãos integrais e grãos ancestrais torna o pão muito mais complexo e biologicamente ativo do que o pão branco comum", destacava a empresa.

Dívida milionária e má gestão

Em maio deste ano, a empresa entrou com um pedido voluntário de falência. De acordo com o atual proprietário, a decisão foi estratégica, motivada por uma combinação de má gestão financeira atribuída a um ex-contador e pelos altos custos operacionais. As dívidas da empresa variam entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões.