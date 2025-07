Mãe e filha são assassinadas em ataque à igreja nos EUA

Informações sugerem que o suspeito pode ter tido alguma ligação com pessoas a igreja - Foto: AFP

Uma mãe e uma filha foram mortas a tiros enquanto estavam em uma igreja em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos, no domingo, 13. Antes disso, o autor dos disparos teria atirado contra um policial estadual perto do aeroporto da cidade.

Os tiros perto do Aeroporto Blue Grass ocorreram por volta das 11h35 (horário local), depois que o policial parou um veículo no Terminal Drive após receber um alerta de leitor de placa.

O policial foi baleado antes que o suspeito fugisse do local e roubasse um veículo, indo parar na Igreja Batista Richmond Road, a cerca de 24 km de distância, disse o chefe de polícia de Lexington, Lawrence Weathers, durante uma entrevista coletiva no domingo.

Informações preliminares apontam que o suspeito pode ter tido alguma ligação com pessoas da igreja, disse Weathers, sem dar mais detalhes. O homem então “disparou sua arma contra indivíduos na propriedade da igreja”, afirmou ele.

Outros dois homens ficaram feridos pelos disparos. Três policiais que atenderam a ocorrência atiraram no suspeito, que foi declarado morto no local. O atirador foi identificado, mas a polícia não divulgou o nome. A família dele não foi notificada, declararam as autoridades.