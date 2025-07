Voo retorna a Porto Rico após passageira ver mensagem "RIP" em celular

Imagem mostra a aeronave retornando a Porto Rico após a denúncia da passageira - Foto: Reprodução/Primera Hora

Um voo da American Airlines com destino a Dallas, no Texas, precisou retornar ao aeroporto de San Juan, em Porto Rico, após uma passageira alertar a tripulação sobre uma possível ameaça de segurança a bordo. O motivo do alerta: ela viu a palavra “RIP” ("rest in peace", ou "descanse em paz", em português) em uma mensagem no celular de outro passageiro.

De acordo com o jornal Primera Hora, o incidente ocorreu no dia 3 de julho, mas só veio à tona nesta semana. Segundo os relatos, a mulher, que não teve a identidade revelada, teria se assustado ao visualizar o conteúdo no dispositivo do vizinho de assento e imediatamente comunicou uma comissária de bordo.

"Temos uma ameaça a bordo", disse o piloto à torre de controle após ser comunicado do caso.



O áudio da comunicação, divulgado pelo Daily Mail, mostra que o comandante solicitou a presença de autoridades no solo, embora tenha confirmado que a cabine permanecia sob controle. A aeronave transportava cerca de 193 passageiros.

Cerca de 30 minutos após a decolagem, o voo retornou ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, onde o homem foi abordado pelas equipes de segurança. Após a verificação, ele explicou que havia perdido um familiar no dia anterior e, por isso, recebeu a mensagem com os dizeres "RIP".

Voo seguiu viagem após checagem

Com a situação esclarecida, a aeronave foi inspecionada e liberada para seguir viagem. Em nota ao jornal USA Today, a American Airlines confirmou que o pouso de precaução foi feito com segurança e que a aeronave foi autorizada a retomar o trajeto.

"Segurança e proteção são nossas principais prioridades e pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente”, declarou a companhia aérea.