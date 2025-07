Meteorito raro de Marte será leiloado por valor milionário; veja preço

Meteorito já foi exibido em instituições científicas, como a Agência Espacial Italiana - Foto: Reprodução / Richard Drew - AP

Um fragmento marciano com quase 25 quilos está prestes a ir a leilão nos Estados Unidos. A peça, considerada o maior meteorito proveniente de Marte já encontrado na Terra, tem valor estimado entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões (equivalente a R$ 11,2 milhões a R$ 22,2 milhões).

A casa de leilões Sotheby's, em Nova York, será responsável pela venda do objeto, identificado como NWA 16788, em evento marcado para a próxima quarta-feira (16). Junto ao meteorito, será leiloado também o esqueleto fossilizado de um ceratossauro, dinossauro carnívoro com mais de 2 metros de altura e quase 3 metros de comprimento.

De acordo com a Sotheby's, a rocha foi arremessada da superfície de Marte após um forte impacto, possivelmente causado pela colisão de um asteroide e percorreu aproximadamente 225 milhões de quilômetros até atingir a Terra. Ela foi encontrada em novembro de 2023, por um caçador de meteoritos no deserto do Saara, no Níger.

Com 37,5 x 27,9 x 15,2 centímetros, o meteorito é 70% maior que o segundo maior fragmento marciano já descoberto em solo terrestre e representa quase 7% de todo o material de Marte conhecido no planeta.

A análise da rocha revelou que sua composição química é semelhante à de meteoritos identificados por sondas como a Viking, que pousou em Marte em 1976. A estrutura do meteorito indica que ele se formou a partir do resfriamento lento de magma, com textura de grãos grossos e presença dos minerais piroxena e olivina.

A rocha apresenta ainda uma camada vítrea, resultado do calor extremo gerado durante sua entrada na atmosfera terrestre — o que chamou atenção e ajudou a confirmar sua origem incomum. Segundo a Sotheby's, esse detalhe foi a “primeira pista de que não se tratava de uma rocha qualquer”.

O meteorito já foi exibido em instituições científicas, como a Agência Espacial Italiana, em Roma. A identidade do atual proprietário não foi revelada.