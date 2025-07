Governo Trump revoga visto de Moraes por 'caça às bruxas' a Bolsonaro

Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Antonio Augusto | STF

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou os vistos de acesso ao país para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus aliados e familiares.

“O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos”, disse o secretário de Estado do governo, Marco Rubio, porta-voz da notícia.

A informação foi publicada nas redes sociais do secretário nesta sexta-feira, 18, e surge como uma resposta às medidas restritivas aplicadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o uso de tornozeleira eletrônica.

“A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura”, diz outro trecho do texto publicado no X (antigo Twitter).

A publicação do secretário ainda faz uma série de ataques ao Judiciário brasileiro, e acusa a Suprema Corte de "violar os direitos básicos dos brasileiros" e diz que a censura se estende ao país americano.

"Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato."

.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025

A decisão do secretário foi comemorada pelo filho de Bolsonaro, Eduardo (PL-SP), deputado federal licenciado, que reside nos Estados Unidos (EUA).

"Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também - ou quem sabe até perderão seus vistos", escreveu.

Tornozeleira eletrônica

Alvo de buscas na manhã desta hoje, 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá que cumprir uma série de medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Entre as determinações, o ex-mandatário será obrigado a:

usar tornozeleira eletrônica;

terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã;

não manter contato com seu, filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

permanecer afastado das redes sociais.

As medidas foram impostas no âmbito da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do PL.

Entenda como funciona a tornozeleira eletrônica

A tornozeleira, ao todo, pesa 156g. A bateria (110g) funciona por aproximadamente 24 horas, e o usuário decide se vai ligá-la diretamente na tomada, ou se retira uma parte do dispositivo para recarga e depois acopla os dois módulos.

A pessoa que porta esse dispositivo precisa mantê-lo ligado a todo momento, podendo ser preso, a depender do caso, se desligá-lo. O dispositivo vem com uma correia instalada de acordo com o diâmetro do tornozelo do usuário, sua conexão por GPS é feita via fibra óptica.

O aparelho possui luzes de LED que indicam se ele está ligado e carregado, além disso ele vibra caso esteja com a bateria fraca. Somado a isso, não existe a necessidade de retirá-lo para tomar banho, já que o mesmo é à prova d’água.