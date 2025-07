Bolsonaro cancela entrevista por medo de prisão e Moraes reforça medidas

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente cumpre medidas preventivas como o uso de tornozelera eletrônica, cancelou uma entrevista que daria na tarde desta segunda-feira, 21, ao portal Metropoles, por medo de ser preso.

A dúvida de Bolsonaro foi motivada pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na sexta-feira impôs restrições a Bolsonaro, a exemplo da “proibição do uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”.

Em nova decisão publicada nesta segunda, Moraes reforçou a proibição e Bolsonaro, de fato, está impedido de conceder entrevistas ou publicar vídeos em redes sociais de outros.

A decisão versa sobre transmissões, retransmissões, transcrições de entrevistas e veículações de vídeos em perfis de aliados, veículos ou terceiros. O descumprimento da medida pode levar à prisão imediata.

Final de semana

Bolsonaro passou o último fim de semana em casa, em Brasília, onde não recebeu visitas, mas manteve contato com aliados. Por telefone, o ex-mandatário conversou com o Sóstenes Cavalcante, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o pastor Silas Malafaia.

Nos diálogos, ficou acertado que a bancada bolsonarista precisará manter a atividades, apesar do recesso parlamentar, que teve início na última sexta-feira. Apesar do temor dos aliados, Bolsonaro não voltou a ter contratempos em relação à saúde e deve ir ao Congresso nesta segunda participar de um ato da oposição.

Na última sexta, líderes da oposição pediram a interrupção do recesso parlamentar, como reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no entanto, negou a possibilidade e disse que as atividades parlamentares serão retomadas no dia 4 de agosto, como estava previsto.