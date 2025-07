Eduardo Bolsonaro mira cargo de secretário para manter mandato

Eduardo Bolsonaro pode manter mandato assumindo cargo de secretário - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Aliados do deputado federal licenciado Eduado Bolsonaro (PL-SP) articulam uma alternativa para manter o mandato do parlamentar, que está nos Estados Unidos desde março. Uma das opções é dar ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) um cargo de secretário estadual.

Segundo publicação do portal O Globo, Eduardo Bolsonaro pode assumir a função em São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou Santa Catarina, que tem Jorginho Mello (PL) como governador. A secretaria, entretanto, ainda não foi discutida.

A movimentação permitiria que Eduardo permanecesse no exterior licenciado do mandato de deputado federal, hoje em risco por conta da sua estadia nos Estados Unidos. O parlamentar ainda receberia o salário como secretário estadual, mesmo sem exercer a função presencialmente. Ainda de acordo com a publicação, Santa Catarina, estado tido como principal reduto bolsonarista do país, teria poderia abraçar a ideia com menor resistência da população.

Outras alternativas

Os aliados de Eduardo Bolsonaro ainda se movimentam com alternativas, caso a indicação como secretário estadual não vingue. A permissão de votação de maneira remota também é estudada pelo núcleo bolsonarista.

Derrubada de salário

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, apresentou, nesta segunda-feira, 21, um pedido de suspensão do salário de Eduardo Bolsonaro (PL), assim como os demais benefícios previstos.

"O deputado pode continuar custando centenas de milhares de reais ao erário — em salário, verba de gabinete, cota parlamentar e benefícios indiretos — sem prestar qualquer serviço à população brasileira”, afirma Lindbergh ao apresentar o pedido ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos).