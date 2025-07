Velório de Preta Gil: Gilberto Gil confirma local e atualiza informações

Preta Gil será velada no Rio - Foto: Reprodução | Instagram

A equipe de Gilberto Gil, por meio de comunicado, confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão para a data do funeral da artista, que morreu neste domingo, 20, no entanto, já foi divulgado que a cerimônia acontecerá no Theatro Municipal da capital carioca.

"Neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil", diz a nota divulgada pelo artista. A famosa faleceu nos Estados Unidos, onde estava para tratamento contra câncer.

Ainda em comunicado, Gil destacou: "Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde a sua família, amigos e público poderão prestar últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui".

Preta Gil fez pedido especial

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista desejava ser enterrada em Salvador, terra natal de Gilberto Gil e onde viveu parte da infância.

No entanto, antes, o velório deve realmente acontecer no Rio de Janeiro, onde ela nasceu, conforme informou a família dela.

De acordo com a colunista, o corpo de Preta Gil será trazido ao Brasil nos próximos dias para o velório no Rio de Janeiro.