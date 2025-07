Confira os 5 lugares favoritos de Preta Gil em Salvador

Preta Gil no Carnaval de Salvador - Foto: Reprodução| Instagram

Salvador tem um lugar especial no coração de Preta Gil, e não é à toa. A cantora, que morreu neste domingo, 20, nunca escondeu a sua paixão pela cidade.

Entre banhos de mar na Gamboa e momentos de espiritualidade, a artista, que possuía fortes raízes na cidade, cultivava lugares que gostava de frequentar, espaços carregados de afeto e significado.

Confira cinco cantinhos favoritos de Preta Gil:

1. Praia da Gamboa

Preta Gil em banho de mar na praia da gamboa | Foto: Reprodução| Redes Sociais

Conhecida por suas pedrinhas no lugar da areia e pelas águas tranquilas e cristalinas da Baía de Todos-os-Santos, a Praia da Gamboa era um refúgio para Preta Gil.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhava a alegria de mergulhar no mar de Salvador, muitas vezes acompanhada de amigos e familiares.

“Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos para dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!”, escreveu.

2. Camarote Expresso 2222

Preta Gil no Camarote 2222 | Foto: Reprodução| Instagram

No último Carnaval que viveu, Preta marcou presença no tradicional camarote da família Gil, celebrando a folia em meio ao tratamento contra o câncer.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ela ressaltou a importância de estar ali: "Isso aqui faz parte da minha vida. Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Eu não ia aguentar ficar vendo esse Carnaval pelos stories ou pela televisão".

3. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Preta Gil na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Localizada no Largo do Pelourinho, a igreja mantinha uma relação afetiva com Preta e sua família.

"Eu tenho essa igreja no meu coração desde pequena. Eu a frequento. Padre Lázaro foi muito querido, generoso”, afirmou.

4. Santuário Santa Dulce dos Pobres

Preta Gil em visita ao santuário | Foto: Reprodução| Instagram

Devota da santa baiana, Preta Gil demonstrava grande carinho pelo local.

“Santa Dulce me abençoa todos os dias e me salvou quando tive a sepse! Uma vitória e benção vir aqui hoje!”, declarou.

Na última visita ao santuário, a cantora foi recebida por Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha de Santa Dulce e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

5. Igreja Basílica do Senhor do Bonfim

Preta Gil na Igreja do Bonfim | Foto: Reprodução| Redes sociais

Um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Salvador, a Basílica do Bonfim é símbolo de fé e do sincretismo religioso na Bahia.

Em 2023, no primeiro ano do tratamento contra o câncer, Preta visitou a igreja para agradecer.

A morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu no último domingo, 20, vítima de um câncer no intestino. A artista estava em tratamento nos Estados Unidos.

Filha de Gilberto Gil, era uma das vozes mais marcantes da música brasileira, reconhecida também pelo ativismo em defesa das mulheres e da cultura negra.

Diagnosticada em 2023, enfrentou a doença com coragem e transparência, compartilhando sua luta com os fãs.