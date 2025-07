Enterro de Preta Gil: como o corpo virá dos EUA para o Brasil?

Veja o que diz a lei após morte de Preta Gil - Foto: Reprodução

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer no intestino. A família de Preta, incluindo seu pai Gilberto Gil, já iniciou os trâmites para o traslado do corpo ao Brasil, um processo conhecido como repatriação.

O procedimento de repatriação de corpos envolve diversas etapas burocráticas e pode ultrapassar os R$ 50 mil, dependendo da distância, do tipo de transporte e dos serviços funerários contratados.

Como é feito o traslado internacional de corpos?

O primeiro passo para repatriar o corpo de um brasileiro falecido no exterior é notificar o consulado do Brasil mais próximo. Em seguida, a família precisa providenciar:

Certidão de óbito emitida no país onde houve o falecimento;

Tradução juramentada da certidão;

Laudo de embalsamamento (obrigatório);

Autorização oficial para transporte do corpo;

Passaporte do falecido.

Além disso, uma funerária especializada precisa ser contratada para cuidar do embalsamamento, da documentação e do envio do corpo em um voo comercial ou fretado.

Governo pode pagar pelo traslado?

Desde julho de 2025, um novo decreto assinado pelo presidente Lula permite que o governo federal custeie o traslado em casos excepcionais, como mortes que gerem grande comoção pública ou famílias em situação de vulnerabilidade financeira. A decisão foi impulsionada pelo caso Juliana Marins, que faleceu após cair durante uma trilha em um vulcão na Indonésia.

Antes da mudança, o Ministério das Relações Exteriores não podia arcar com nenhuma despesa relacionada ao sepultamento ou transporte de corpos do exterior para o Brasil.

Quando o corpo de Preta Gil virá para o Brasil?

Até o momento, a família Gil não divulgou informações sobre velório e enterro. Mas Preta Gil havia revelado o desejo de ser sepultada em Salvador, onde passou boa parte da infância.