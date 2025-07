Preta Gil foi alvo de ódio, mas levantou bandeiras que ninguém queria segurar

Preta nunca se esquivou de pautas importantes - Foto: Reprodução | Instagram

Ao longo de sua trajetória, Preta Gil não foi apenas cantora, atriz ou empresária, ela foi uma voz ativa por causas sociais, pelo direito de ser quem se é e viver com autenticidade.

A artista, que faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos, após enfrentar o câncer, se tornou um símbolo de empoderamento, representatividade e coragem. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta nunca se esquivou de pautas que envolviam o corpo, o racismo, o machismo, a saúde mental e a liberdade de expressão.

Muito além dos palcos, ela usou sua visibilidade para levantar debates necessários em uma sociedade marcada por preconceitos e padrões excludentes, mesmo que isso significasse sofrer ataques de ódio na internet.

Uma trajetória marcada por posicionamentos

Preta foi uma das pioneiras e mais importantes artistas brasileiras a se colocar publicamente contra a gordofobia e a defender a liberdade estética, num momento em que o tema ainda era tabu. Sua presença nas redes sociais e na mídia era permeada por mensagens de acolhimento e autoestima.

Mesmo durante o tratamento contra o câncer, ela seguiu dividindo com o público momentos de dor e superação, inspirando pessoas em situações semelhantes.

Foi o próprio Gilberto Gil quem disse que Preta era "a sua própria bandeira":

"Ao defender a minha existência como uma mulher gorda, bissexual, preta, isso há tantos anos, quando nada desses assuntos era pauta ainda, coloquei meu corpo a esse serviço", afirmou a cantora à Marie Claire, quando descobriu a doença.

Mesmo nos momentos mais difíceis, Preta Gil manteve a postura de enfrentar as situações de cabeça erguida, sem se esconder dos holofotes. Durante o tratamento contra o câncer, ela decidiu tornar pública a traição do então marido, Rodrigo Godoy, não para se vitimizar, mas para reafirmar a força e a resiliência das mulheres que, como ela, enfrentam dores múltiplas.

O empoderamento sempre esteve presente em suas atitudes, mesmo que a palavra não estivesse sempre em seus discursos, ela a colocava em prática diariamente. Preta falava abertamente sobre as transformações do seu corpo e fazia questão de mostrar sua rotina com a bolsa de colostomia, como forma de combater o tabu, acolher outras mulheres e normalizar o que muitos escondem. Mostrar suas cicatrizes, físicas e emocionais, era também um ato político e de amor-próprio.

Frases marcantes de Preta Gil:

Aceitação do corpo

Sempre gostei de mostrar o meu corpo, mas, primeiro, ele foi muito exposto. Vi o meu corpo sendo atacado logo no início da minha carreira. E foi a partir daí que eu entendi que o meu corpo é político... Ao me defender, eu defendia a existência do meu corpo e a existência do corpo de outras mulheres Preta Gil - à revista Marie Claire

“Eu não precisei de coragem pra ser quem eu sou, eu precisei me amar”, no Instagram.

“Sou uma mulher gorda, preta, bissexual, acabei de vencer um câncer, sou avó, sou apaixonada pelos meus fãs. Quero saber quem são vocês”, nas redes sociais.

Sobre morte

“A morte é um assunto muito tabu, principalmente no Ocidente. Ninguém fala da morte. Mas eu tenho um pai que fala de uma forma natural sobre isso. Temos conversado bastante”, à Marie Claire.

“É uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada”, também à Marie Claire.

“Aos poucos a compreensão das perdas vai tomando uma forma. Aos poucos nos fortalecemos na força da nossa própria existência. Sou grata a vida e ao que ela me permite viver, mesmo doendo muito às vezes", em publicação nas redes sociais.

“A minha voz é a voz daqueles que não podem se expressar.”

Sobre política e racismo

“A gente vive uma grande farsa no nosso país no que diz respeito à democracia racial. Vivemos uma disparidade. Estamos começando a emergir, se unir, mas ainda é tudo muito difícil. Temos que realmente provocar para as instituições contarem a nossa história de verdade”, ao Power Trip Summit, em 2022.

Relacionamentos

“A gente coloca muita expectativa no amor romântico, mas nossos amores são os amigos", à Quem.