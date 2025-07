Quem é a mãe de Preta Gil? Discreta, mulher inspirou música 'Drão'

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, era filha de dois nomes marcantes da cultura brasileira: o cantor Gilberto Gil e Sandra Gadelha.

Enquanto o pai brilhou sob os holofotes da música e da política, a mãe sempre manteve uma postura discreta, longe da exposição.

Inspiração de um clássico

Sandra Gadelha foi casada com Gilberto Gil por 11 anos e é mãe de três dos filhos do artista: Preta, Maria e Pedro Gil, este último falecido em 1990.

Mesmo longe dos palcos, Sandra inspirou algumas das composições mais profundas de Gil. A mais conhecida delas é “Drão”, lançada em 1982 e composta no momento da separação do casal.

Gilberto Gil afirmou que a criação de "Drão" foi uma das mais difíceis de sua carreira. “Ela lidava com um assunto denso, o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento”, escreveu o músico no livro Todas as Letras, lançado em 2000.

A música começa com os versos: "Drão, o amor da gente é como um grão / Uma semente de ilusão / Tem que morrer pra germinar."

O apelido “Drão” foi dado por Maria Bethânia, que era próxima da família. Sandra também foi homenageada na canção “Sandra”, do álbum Refavela (1977), escrita por Gil durante um período de prisão em Florianópolis.

Figura importante nos bastidores da MPB

Mesmo longe da vida artística, Sandra fez parte da cena cultural dos anos 1970. Irmã de Dedé Veloso, ex-mulher de Caetano Veloso, ela integrou o grupo de amigos íntimos que incluía Gal Costa e Maria Bethânia, esta última, inclusive, era madrinha de Preta Gil.

Sandra acompanhou Gilberto Gil no exílio entre 1969 e 1972, período em que o casal enfrentou momentos delicados, mas também fortaleceu seus laços familiares.