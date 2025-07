Ana Maria Braga quebra o protocolo e chora ao vivo por Preta Gil: "Nunca"

Ana Maria Braga dedica Mais Você à Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

No Mais Você, da Globo, desta segunda-feira, 21, Ana Maria Braga se emocionou em muitos momentos do programa, por conta das homenagens a Preta Gil.

O programa começou ao som da música “Só amor”, de Preta e Gloria Groove. A edição foi dedicada à cantora, amiga íntima de Ana Maria Braga.

“Sua batalha, Pretinha, não vai ser esquecida nunca. Nem a sua batalha, nem a sua alegria, nem a sua verdade, nem a sua verdade com seus parceiros, com as pessoas que sempre te amaram”, destacou a apresentadora emocionada.

Durante as homenagens de Luciano Huck, que também participou do programa, Ana não conteve as lágrimas, relembrando momentos importantes ao lado da cantora.

Por chamada de vídeo, o apresentador falou sobre a amizade com Preta e ressaltou a força da artista: "Acho que amizade é uma palavra muito importante. A Preta deu uma lição de amizade. Os amigos abriram mão do dia a dia para cuidar dela", disse.

"Ela recebeu aquilo que ela sempre deu", concluiu Ana Maria.

A artista, que estava em tratamento nos Estados Unidos, faleceu, no último domingo, 20, aos 50 anos, vítima de um câncer de estômago.

Carolina Dieckmmann desembarca no Brasil

Após passar os últimos dias ao lado de Preta Gil, nos Estados Unidos, a atriz chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira,21.

Carolina, que está no ar com a novela Vale Tudo, foi para o país depois de descobrir que o quadro de saúde da cantora havia piorado.

Nas suas redes sociais, ela homenageou a amiga após o falecimento: "A amizade em uma imagem... Você vê duas pessoas, mas na verdade é uma casa. E eu moro aqui”, disse.

"Preta, é meu colo e quem também é preta é a tradução. E a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto que nem cabe na palavra", escreveu.