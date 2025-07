Enterro de Preta Gil: despedida da cantora é confirmada e pode ter trio elétrico

Preta tinha dois desejos finais - Foto: Reprodução

A despedida da cantora Preta Gil, que faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, será marcada por emoção e homenagens no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do pai da artista, Gilberto Gil.

A cerimônia ainda não tem data definida. Segundo informações do g1, Preta tinha dois desejos: queria ser velada no Theatro Municipal do Rio e ter um cortejo em trio elétrico pelas ruas da cidade.

Carnavalesca e criadora de um dos blocos mais populares da folia carioca, o Bloco da Preta, Preta Gil desejava transformar sua despedida em um momento de celebração da vida.

A família Gil está agora cuidando dos trâmites legais e burocráticos para o translado do corpo dos Estados Unidos, onde ela realizava um tratamento experimental contra o câncer. A previsão é que o corpo chegue à capital fluminense a partir da quarta-feira, 23.

Ainda não está definido se a artista será enterrada ou cremada, mas a segunda opção foi tida como a mais viável, conforme a assessoria de Gil. O governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura da capital decretaram luto oficial de três dias em homenagem à cantora, que marcou a cultura brasileira com sua música, irreverência e posicionamentos públicos firmes.

E Salvador?

Ainda não há informações se Salvador irá receber o corpo de Preta. Ela já havia mencionado que gostaria de ser enterrada na capital baiana, onde passou parte da infância.

Preta enfrentava um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Após passar por sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia no Brasil, ela seguiu para os Estados Unidos, onde realizava terapias experimentais em um centro especializado em Washington, enquanto ficava hospedada em Nova York. A artista faleceu em decorrência de complicações da doença.