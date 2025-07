O Kanalha relembra momentos com Preta Gil: “A vida juntou a gente"

O Kanalha fez discurso emocionante para Preta Gil nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Grande amigo e apontado como affair de Preta Gil, Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, voltou a usar as redes sociais para fazer uma homenagem à artista.

"Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na terra", escreveu.

Na publicação, o artista comentou sobre a conexão que existia entre eles. “A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança”, disse.

O pagodeiro ainda relembrou os grandes momentos que viveram juntos: "Viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz”.

“Tão pequena né BB, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!”, concluiu.

Preta Gil morreu no último domingo, 20, após complicações de um câncer. A artista estava fazendo um tratamento especial nos Estados Unidos,