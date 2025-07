Prime Video anuncia série documental sobre vida de Marília Mendonça

Inicio das gravações está previsto para setembro de 2025 - Foto: Divulgação

O Prime Video anunciou nesta segunda-feira, 21, a produção de uma série documental original sobre a vida e a carreira de Marília Mendonça. A artista, considerada uma das maiores representantes do sertanejo no Brasil, será homenageada na produção.

O inicio das gravações está previsto para setembro de 2025, em Goiânia, cidade que marcou sua trajetória musical. A série ainda não tem título oficial nem data de estreia confirmada.

Com direção de Susanna Lira e roteiro assinado por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis, o projeto é uma coprodução entre os estúdios Kromaki e Chatrone.



A proposta, segundo o Prime Video, é revisitar a trajetória de Marília desde sua infância em Cristianópolis (GO) até a consagração nacional, sem centrar a narrativa no acidente aéreo que causou sua morte em 2021.

A produção contará com imagens de arquivo pessoal, registros inéditos dos bastidores e depoimentos de familiares, amigos e parceiros de estrada.O foco será mostrar o impacto cultural da artista, que abriu caminho para outras mulheres no sertanejo com suas composições e presença marcante.

“Essa série vai muito além da fama. É sobre a mulher que transformou sua dor em força e sua voz em bandeira para milhares de outras mulheres”, afirmou a equipe criativa em nota.

A série documental faz parte de um conjunto de produções dedicadas a preservar a memória de Marília Mendonça, incluindo uma cinebiografia em desenvolvimento. Ambas contam com o apoio da família da cantora e acesso ao seu acervo pessoal.