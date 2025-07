15 séries com amizades inesquecíveis e onde assisti-las no streaming

DIA DO AMIGO

O Dia do Amigo, celebrado neste domingo, 20 de julho, é uma ótima ocasião para revisitar histórias que mostram o poder das conexões humanas. Em meio ao caos do cotidiano, séries sobre amizades profundas seguem emocionando e divertindo gerações, seja em tramas cômicas, dramáticas ou até sobrenaturais.

Para marcar a data, o Cineinsite A TARDE selecionou 15 séries que destacam laços duradouros, parcerias improváveis e amizades que resistem ao tempo, aos conflitos e às mudanças. São produções que atravessam diferentes gêneros, do drama à comédia, da fantasia à vida real.

E o melhor: todas estão disponíveis em plataformas de streaming no Brasil. Confira a lista completa, escolha a sua preferida e compartilhe com aquele amigo que topa qualquer maratona ao seu lado.



Confira 15 séries com grandes amizades:

Sex and The City

Muito além dos sapatos de grife e dos cosmopolitans, Sex and the City é, acima de tudo, uma celebração da amizade feminina. A série acompanha Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones, quatro mulheres com personalidades distintas, mas unidas por um vínculo inabalável. Ambientada em Nova York nos anos 1990 e 2000, a trama explora suas vidas amorosas, profissionais e pessoais.



Onde assistir: HBO Max e Netflix

Stranger Things

A série acompanha um grupo de amigos na cidade de Hawkins, Indiana, que se depara com eventos sobrenaturais após o desaparecimento de um garoto. Enquanto procuram por respostas, descobrem experimentos secretos do governo, uma garota com poderes telecinéticos e uma dimensão paralela chamada Mundo Invertido.



Onde assistir: Netflix

9-1-1

A série acompanha o dia a dia de bombeiros, paramédicos e atendentes do serviço de emergência de Los Angeles, que lidam com situações extremas enquanto enfrentam seus próprios dramas pessoais.



Em meio ao caos das chamadas de emergência, surgem laços que vão muito além da rotina profissional. As amizades entre os personagens se revelam como pilares emocionais diante do estresse, da dor e do perigo constante, reforçando a ideia de que, para salvar vidas, também é preciso ter com quem contar.

Onde assistir: Disney+

Buffy, a Caça-Vampiros

A série acompanha a trajetória de Buffy Summers, uma adolescente que descobre ser a escolhida para integrar uma linhagem ancestral de caçadoras de vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Enquanto enfrenta forças do mal, ela precisa equilibrar os desafios da vida escolar e pessoal.



Ao lado de seus inseparáveis amigos Willow e Xander, e sob a orientação do mentor Giles, Buffy e sua equipe lutam, ao longo de sete temporadas, para salvar o mundo de demônios e ameaças aterrorizantes.

Onde assistir: Disney+

The Good Place

A série de comédia acompanha Eleanor Shellstrop, uma mulher que acorda no "Lugar Bom" — um paraíso reservado para pessoas que foram boas em vida — mas que, na verdade, não deveria estar ali.



Para evitar ser enviada ao "Lugar Ruim", ela se une a três moradores improváveis e constrói uma amizade inesperada. Juntos, eles desafiam conceitos filosóficos sobre moralidade, ética e o verdadeiro significado de ser uma boa pessoa. Com humor e reflexões profundas, The Good Place mostra que, mesmo no pós-vida, o apoio e a conexão entre amigos fazem toda a diferença.

Onde assistir: Netflix

One Tree Hill

A série acompanha a vida de adolescentes e jovens adultos na pequena cidade de Tree Hill, explorando temas como amor, rivalidade, amizade e lealdade. One Tree Hill retrata as mudanças e conflitos que acompanham seus personagens ao longo de várias fases da vida, sempre com sensibilidade e profundidade.



Onde assistir: Prime Video

A Vida Sexual das Universitárias

A série de comédia aborda a sexualidade de forma ampla e sem tabus, ao mesmo tempo em que retrata o cotidiano das jovens enfrentando as pressões da faculdade e os desafios da vida adulta.



Com personalidades distintas, cada protagonista explora o universo do sexo e dos relacionamentos à sua maneira, buscando tanto conexões genuínas quanto o autoconhecimento. Kimberly, Bela, Leighton e Whitney vivem as experiências marcantes da juventude e, juntas, constroem um vínculo de amizade inseparável.

Onde assistir: HBO Max

Desperate Housewives

A rotina tranquila do subúrbio de Wisteria é abalada quando Mary Alice Young, uma das donas de casa da vizinhança, comete um misterioso suicídio. A série acompanha quatro mulheres com personalidades e ambições distintas, que fogem do estereótipo unidimensional frequentemente atribuído às personagens femininas na TV.



Enquanto lidam com seus próprios desafios pessoais, elas se unem para investigar o mistério por trás do suicídio de Mary Alice. Misturando drama, comédia e mistério, a série mostra a complexidade das relações entre amigas, vizinhas e cúmplices, provando que nada é tão simples quanto parece.

Onde assistir: Disney+

Dr. House

A série acompanha o brilhante, porém mal-humorado Dr. Gregory House, um especialista em diagnósticos médicos que lidera uma equipe em um hospital universitário. Conhecido por seu sarcasmo, métodos nada convencionais e ceticismo, House enfrenta casos complexos enquanto lida com sua própria dor crônica e vícios.



Ao longo das temporadas, um dos pilares emocionais da trama é sua amizade improvável com o oncologista Dr. James Wilson. Entre provocações, lealdade e momentos de vulnerabilidade, a relação entre os dois médicos mostra o verdadeiro significado de uma amizade verdadeira.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e HBO Max

How I Met Your Mother

A série acompanha Ted Mosby enquanto ele narra para seus filhos a história de como conheceu a mãe deles. Ambientada em Nova York, a trama revela as aventuras, desventuras e aprendizados de Ted e seu grupo de amigos — Marshall, Lily, Robin e Barney — enquanto enfrentam os desafios da vida adulta. Com muito humor, a série aborda temas como amor, lealdade e a importância das amizades que moldam nossas vidas.



Onde assistir: Disney+

Grace e Frankie

A série acompanha a vida de Grace e Frankie, duas mulheres com personalidades opostas que veem suas rotinas completamente transformadas ao descobrirem que seus maridos são parceiros em um relacionamento secreto.



Forçadas a lidar com essa reviravolta na terceira idade, elas desenvolvem uma amizade improvável e fortalecedora. Ao longo das temporadas, a série aborda temas como envelhecimento, reinvenção pessoal e solidariedade feminina.

Onde assistir: Netflix

Brooklyn Nine-Nine

A série de comédia acompanha o dia a dia da 99ª Delegacia de Polícia do Brooklyn, onde uma equipe de detetives com personalidades únicas e excêntricas trabalha junta para solucionar crimes. Entre investigações, confusões e muita comédia, eles formam uma verdadeira família disfuncional, marcada por lealdade, amizade e humor.



Onde assistir: Netflix

Unbreakable Kimmy Schmidt

Após passar 15 anos presa em um bunker por um culto apocalíptico, Kimmy Schmidt decide recomeçar sua vida do zero em Nova York. Com uma energia contagiante e otimismo inabalável, ela enfrenta os desafios da vida moderna contando com a ajuda de personagens excêntricos e carismáticos que cruzam seu caminho.



A série é uma comédia leve e cheia de humor, que aborda temas como resiliência, superação e a importância do apoio nas amizades para reconstruir a vida e encontrar seu lugar no mundo.

Onde assistir: Netflix

Smallville

Muito antes de vestir a capa e se tornar o Superman, Clark Kent era apenas um adolescente tentando entender seus poderes e seu lugar no mundo. Smallville acompanha a juventude do herói na pequena cidade que dá nome à série, mostrando seus dilemas, descobertas e os perigos que enfrenta enquanto tenta levar uma vida normal.

No centro da narrativa estão suas amizades marcantes com Lana Lang, Chloe Sullivan e Pete Ross. Esses vínculos, construídos ao longo das temporadas, moldam sua trajetória e ajudam a definir os valores que irão guiá-lo como o futuro protetor da humanidade.



Onde assistir: HBO Max

Yellowjackets

Misturando suspense psicológico, drama e mistério, Yellowjackets acompanha um grupo de adolescentes que sobrevive a um acidente de avião nos anos 1990. Integrantes de um time feminino de futebol, elas são forçadas a sobreviver em uma floresta remota, onde criam uma sociedade própria, marcada por alianças, conflitos e eventos traumáticos. Paralelamente, a série mostra essas mesmas personagens décadas depois, já adultas, lidando com os segredos obscuros e as consequências do que viveram.



Onde assistir: Netflix e Paramount+

Bônus

Friends

Impossível falar de amizade na TV sem lembrar do grupo formado por Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross — seis amigos que enfrentam juntos os altos e baixos da vida adulta em Nova York. Dividindo apartamentos, cafés e inúmeros perrengues, eles constroem uma relação de cumplicidade e afeto que se torna o verdadeiro alicerce de suas vidas.



Ao longo de dez temporadas, Friends retrata as trajetórias pessoais e profissionais de seus personagens com doses equilibradas de humor, romance e emoção. A série conquistou gerações, tornando-se um fenômeno cultural e um clássico que segue atual até hoje.

Onde assistir: HBO Max