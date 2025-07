Confira as 10 séries mais indicadas ao Emmy 2025 e onde assistir

Ruptura foi uma das séries mais indicadas - Foto: Divulgação

As apostas para o Emmy 2025 já estão oficialmente lançadas. A Academia de Televisão dos Estados Unidos divulgou, nesta terça-feira, 15, a lista de indicados à premiação que reconhece as melhores produções da TV e do streaming. E, mais uma vez, a HBO e o HBO Max lideram com folga, quebrando o próprio recorde de nomeações em uma única edição.

Das dez séries com maior número de indicações, cinco são da gigante do entretenimento ligada à Warner, que segue mostrando força tanto em dramas quanto em produções mais ousadas e inovadoras.

Com a cerimônia marcada para o dia 14 de setembro, já é possível começar a maratonar os indicados e tirar suas próprias conclusões. De dramas políticos a comédias ácidas, de distopias a thrillers urbanos, a seleção deste ano traz um retrato plural da produção audiovisual contemporânea.

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com as 10 séries mais indicadas ao Emmy 2025, com sinopses, trailers e onde assistir cada uma. Confira:

10 séries com maior número de indicações ao Emmy 2025

RUPTURA

Ruptura foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Em Ruptura, cinco funcionários da empresa Lumen se submetem a um procedimento experimental que separa completamente suas memórias pessoais das profissionais. Isso significa que, enquanto estão no trabalho, não se lembram de nada sobre suas vidas fora dali — e, quando estão em casa, não têm nenhuma lembrança do que fazem na empresa. No entanto, esse método aparentemente funcional esconde segredos sombrios que a empresa tenta manter em absoluto sigilo.



Número de indicações: 27

Nota do IMDB: 8,7/10

Onde assistir: Apple TV+

PINGUIM

Pinguim foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Pinguim é uma série derivada do universo de Batman que explora a ascensão de um dos vilões mais icônicos da DC: Oswald Cobblepot. Ambientada em uma Gotham City marcada pelo caos e pela corrupção, a trama acompanha o ambicioso mafioso (vivido por Colin Farrell) enquanto ele consolida seu poder no submundo do crime, enfrentando rivais perigosos e manipulando alianças para se tornar uma das figuras mais influentes da cidade.



Número de indicações: 24

Nota do IMDB: 8,6/10

Onde assistir: HBO Max

THE WHITE LOTUS

The White Lotus foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

The White Lotus é uma série antológica de comédia dramática que acompanha a vida de hóspedes e funcionários de um resort de luxo durante uma semana, revelando as complexidades e hipocrisias por trás das aparências. Cada temporada, ambientada em um resort White Lotus diferente, explora as interações e conflitos entre os personagens, com uma narrativa que combina humor ácido e crítica social.



Número de indicações: 23

Nota do IMDB: 8/10

Onde assistir: HBO Max

O ESTÚDIO

O Estúdio foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Em O Estúdio, Seth Rogen interpreta Matt Remick, o novo chefe de um estúdio de cinema em crise. A comédia acompanha os bastidores caóticos da indústria cinematográfica, onde Matt precisa lidar com egos inflados, executivos em guerra e a constante pressão por sucesso. Entre festas glamourosas e decisões desastrosas, ele tenta equilibrar suas inseguranças pessoais com as exigências de um cargo que sempre sonhou, mas que pode destruí-lo. Com humor ácido, a série expõe os dramas e absurdos por trás das câmeras.



Número de indicações: 23

Nota do IMDB: 8,1/10

Onde assistir: Apple TV+

THE LAST OF US

The Last Of Us foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país.



Número de indicações: 16



Nota do IMDB: 8,6/10

Onde assistir: HBO Max

ANDOR

Andor foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Andor é uma série de suspense e espionagem dentro do universo Star Wars e acompanha Cassian Andor, um ladrão que se transforma em espião rebelde, cinco anos antes dos eventos de 'Rogue One'. Explora como ele se radicaliza contra o Império Galáctico e como a Aliança Rebelde começa a tomar forma. A trama foca na formação da Rebelião e em como indivíduos e planetas se envolvem nesse processo, cheio de perigos, intrigas e enganos.



Número de indicações: 14



Nota do IMDB: 8,6/10

Onde assistir: Disney+

HACKS

Hacks foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante em declínio que tenta manter sua residência em Las Vegas. Para renovar sua imagem e atrair um público mais jovem, ela contrata Ava, uma roteirista de 25 anos "cancelada" após uma piada polêmica. Inicialmente, a relação entre as duas é conturbada, mas aos poucos elas descobrem que podem se reinventar — e se salvar — juntas.



Número de indicações: 14



Nota do IMDB: 8,2/10

Onde assistir: HBO Max

ADOLESCÊNCIA

Adolescência foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Em Adolescência, a vida da família Miller desmorona quando Jamie, de 13 anos, é acusado de matar uma colega de escola. Enquanto o pai, Eddie, tenta entender o que levou ao crime, uma psicóloga e um inspetor mergulham na mente do garoto em busca da verdade. Com a pressão da mídia e segredos vindo à tona, a série questiona até onde vai a inocência — e o que pode destruir a confiança entre pai e filho.



Número de indicações: 13



Nota do IMDB: 8,2/10

Onde assistir: Netflix

O URSO

O Urso foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

Em O Urso, Carmen "Carmy" Berzatto é um jovem chef renomado que herda o modesto restaurante da família em Chicago após o suicídio do irmão. Determinado a transformar o The Beef em um negócio de sucesso, ele enfrenta o caos da cozinha, traumas familiares e os conflitos de uma equipe difícil, mas leal. A série mistura drama e humor ao mostrar como, em meio à pressão da indústria gastronômica, os laços entre os funcionários se fortalecem e uma nova família começa a se formar atrás do balcão.



Número de indicações: 13



Nota do IMDB: 8,5/10

Onde assistir: Disney+

THE PITT

The Pitt foi uma das séries mais indicadas | Foto: Divulgação

The Pitt acompanha o Dr. Robby (Noah Wyle) e sua equipe durante um intenso turno de 15 horas em um hospital de Pittsburgh. Criada pelos mesmos nomes por trás de ER: Plantão Médico, a série mostra os desafios emocionais, éticos e políticos enfrentados por profissionais da saúde na linha de frente, revelando a pressão do sistema e a força necessária para seguir cuidando.



Número de indicações: 13



Nota do IMDB: 8,9/10

Onde assistir: HBO Max