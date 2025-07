Você usa o Prime Video errado! Veja 5 truques que quase ninguém conhece

Funções podem transformar sua maneira de consumir conteúdo no Prime Video - Foto: Divulgação

Uma das plataformas de streaming mais conhecidas é a Amazon Prime Video. No entanto, além do catálogo diversificado de filmes e séries, nacionais e internacionais, o serviço também conta com recursos pouco divulgados que podem tornar a experiência do usuário ainda mais personalizada, prática e interativa.

Confira abaixo seis funções que podem transformar sua maneira de consumir conteúdo no Prime Video.

1. Oculte filmes e séries da sua tela inicial

Se você cansou de ver aquele mesmo título aparecendo nas recomendações ou simplesmente quer esconder conteúdos que não fazem seu estilo, o Prime Video permite ocultar filmes e séries da tela inicial.

No navegador: passe o cursor sobre o título, clique nos três pontos e selecione “ocultar este filme”.

No celular: pressione e segure o item desejado e escolha “ocultar este vídeo”.

A qualquer momento, é possível reverter essa escolha nas configurações.

2. Desative a reprodução automática

Não curte quando o próximo episódio começa sozinho? O Prime Video permite desligar a reprodução automática nas configurações do aplicativo. Basta desmarcar a opção “Auto Play” para ter controle total sobre quando continuar assistindo.

3. Use o Raio-X para saber mais sobre o que está assistindo

O recurso Raio-X é um diferencial do Prime Video. Ao pausar o vídeo, surgem informações do IMDb, como:

Nomes dos atores em cena

Curiosidades sobre o episódio ou filme

Músicas da trilha sonora

Tudo isso sem sair da plataforma.

4. Assista episódios aleatórios com um clique

Em alguns dispositivos Android e para séries selecionadas, é possível ativar o modo “Episódio Aleatório”, ideal para quem quer rever suas produções favoritas sem seguir a ordem.

5. Crie sessões com amigos usando o Watch Party

Com o Watch Party, é possível assistir a um filme ou série com até 100 amigos simultaneamente, cada um em sua casa, mas todos sincronizados.

Inclui chat interno para comentários ao vivo

Não é necessário instalar nenhum aplicativo extra

Todos os participantes precisam ser assinantes do Prime Video

6. Personalize sua interface

Além de tudo isso, a plataforma permite ajustar configurações visuais, legendas e preferências de idioma, melhorando a acessibilidade e o conforto do usuário durante a reprodução.