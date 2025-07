Emmy esnoba Wagner Moura e gera onda de protestos

Artista protagonizou a série “Ladrões de Drogas” (Sugar), da Apple TV+ - Foto: Divulgação

A lista de indicados ao Emmy 2025 foi divulgada e gerou surpresa (e revolta) entre os fãs brasileiros: Wagner Moura, cotado como um dos favoritos na categoria Melhor Ator, não foi incluído entre os finalistas. O ator protagonizou a série “Ladrões de Drogas” (Sugar), da Apple TV+, onde vive Manny, um personagem central na trama.

Curiosamente, seu colega de elenco, Brian Tyree Henry, que contracena com Moura na mesma produção, foi indicado na categoria de Melhor Ator.

Nas redes sociais, a ausência de Wagner Moura entre os indicados virou motivo de indignação. Internautas acusaram a premiação de ignorar talentos latino-americanos e criticaram o critério da Academia de Televisão dos EUA. Comentários como “Wagner Moura de fora? Emmy odeia latinos” e “Não acredito que esnobaram o Wagner. Emmy lixo!” ganharam destaque no X (antigo Twitter).

Houve quem sugerisse que o ator deveria ter ocupado uma das vagas de outra série: “Podiam ter tirado uma dessas indicações de Acima de Qualquer Suspeita e colocado o Wagner Moura”, escreveu um usuário.

Aposta no Oscar 2026 pode compensar a ausência no Emmy

Apesar do gelo no Emmy, Wagner Moura segue como um dos nomes mais promissores para o Oscar 2026. Segundo a revista Variety, ele está entre os possíveis indicados ao prêmio da Academia, na categoria Melhor Ator, por seu desempenho no filme “O Agente Secreto”, que teve destaque no Festival de Cannes.

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada apenas em janeiro do ano que vem, mas os especialistas já colocam Moura entre os favoritos. A performance do ator vem sendo elogiada tanto pela crítica internacional quanto pelo público.

Onde assistir ao Emmy 2025

O canal TNT e a HBO Max transmitem a cerimônia do Emmy ao vivo, em 14 de setembro, diretamente do Peacock Theatre, em Los Angeles.

Confira os indicados ao Emmy 2025

Melhor série de drama

'Andor'

'The Diplomat'

'The Last of Us'

'Paradise'

'The Pitt'

'Ruptura'

'Slow Horses'

'The White Lotus'

Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates - 'Matlock'

Sharon Horgan - 'Bad Sisters'

Britt Lower - 'Ruptura'

Bella Ramsey - 'The Last of Us'

Keri Russell - 'The Diplomat'

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown - 'Paradise'

Gary Oldman - 'Slow Horses'

Pedro Pascal - 'The Last of Us'

Adam Scott - 'Ruptura'

Noah Wyle - 'The Pitt'

Pedro Pascal, indicado por 'The Last of Us', no Emmy 2023 — Foto: Danny Moloshok/Invision/AP

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Patricia Arquette - 'Severance'

Carrie Coon - 'The White Lotus'

Katherine LaNasa - 'The Pitt'

Julianne Nicholson - 'Paradise'

Parker Posey - 'The White Lotus'

Natasha Rothwell - 'The White Lotus'

Aimee Lou Wood - 'The White Lotus'

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Zach Cherry - 'Severance'

Walton Goggins - 'The White Lotus'

Jason Isaacs - 'The White Lotus'

James Marsden - 'Paradise'

Sam Rockwell - 'The White Lotus'

Tramell Tillman - 'Severance'

John Turturro - 'Severance'

Melhor direção em série de drama

Janus Metz - 'Andor'

Amanda Marsalis - 'The Pitt'

John Wells - 'The Pitt'

Jessica Lee Gagné - 'Ruptura'

Ben Stiller - 'Ruptura'

Adam Randall - 'Slow Horses'

Mike White - 'The White Lotus'

Melhor roteiro em série de drama

Dan Gilroy - 'Andor'

Joe Sachs - 'The Pitt'

R. Scott Gemmill - 'The Pitt'

Dan Erickson - 'Ruptura'

Will Smith - 'Slow Horses'

Mike White - 'The White Lotus'

Melhor série de comédia

'Abbott Elementary'

'The Bear'

'Hacks'

'Ninguém Quer'

'Only Murders in the Building'

'Falando a real'

'O estúdio'

'What We Do in the Shadows'

'The Bear' — Foto: Divulgação

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody - 'Ninguém Quer'

Seth Rogen - 'The Studio'

Jason Segel - 'Falando a real'

Martin Short - 'Only Murders in the Building'

Jeremy Allen White - 'The Bear'

Melhor atriz em série de comédia

Uzo Aduba - 'The Residence'

Kristen Bell - 'Ninguém Quer'

Quinta Brunson - 'Abbott Elementary'

Ayo Edebiri - 'The Bear'

Jean Smart - 'Hacks'

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ike Barinholtz - 'O estúdio'

Colman Domingo - 'The Four Seasons'

Harrison Ford - 'Falando a real'

Jeff Hiller - 'Somebody Somewhere'

Ebon Moss-Bachrach - 'The Bear'

Michael Urie - 'Falando a real'

Bowen Yang - 'Saturday Night Live'

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colon-Zayas - 'The Bear'

Hannah Einbinder - 'Hacks'

Kathryn Hahn - 'O estúdio'

Janelle James - 'Abbott Elementary'

Catherine O’Hara - 'O estúdio'

Sheryl Lee Ralph - 'Abbott Elementary'

Jessica Williams - 'Falando a real'

Melhor direção em série de comédia

Ayo Edebiri - 'The Bear'

Lucia Aniello - 'Hacks'

James Burrows - 'Mid-Century Modern'

Nathan Fielder - 'O Ensaio'

Seth Rogen e Evan Goldberg - 'O estúdio'

Melhor roteiro em série de comédia

Quinta Brunson - 'Abbott Elementary'

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky - 'Hacks'

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - 'O Ensaio'

Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - 'Somebody Somewhere'

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - 'O estúdio'

Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms - 'What we do in the shadows'

Melhor minissérie ou antologia

'Adolescência'

'Black Mirror'

'Morrendo por Sexo'

'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'

'Pinguim'

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV

Cate Blanchett - 'Disclaimer'

Meghann Fahy - 'Sirens'

Rashida Jones - 'Black Mirror'

Michelle Williams - 'Morrendo por Sexo'

Cristin Milioti - 'Pinguim'

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV

Colin Farrell - 'Pinguim'

Stephen Graham - 'Adolescência'

Jake Gyllenhaal - 'Acima de Qualquer Suspeita'

Bryan Tyree Henry - 'Ladrões de Drogas'

Cooper Koch - 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou antologia

Erin Doherty - 'Adolescência'

Ruth Negga - 'Acima de qualquer suspeita'

Chloe Sevigny - 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'

Jenny Slate - 'Morrendo por sexo'

Christine Tremarco - 'Adolescência'

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia

Javier Bardem - 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'

Bill Camp - 'Acima de qualquer suspeita'

Owen Cooper - 'Adolescência'

Rob Delaney - 'Morrendo por sexo'

Peter Sarsgaard - 'Acima de qualquer suspeita'

Ashley Walters - 'Adolescência'

Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV

Philip Barantini - 'Adolescência'

Helen Shaver - 'Pinguim'

Jennifer Getzinger - 'Pinguim'

Nicole Kassell - 'Sirens'

Lesli Linka Glatter - 'Zero Day'

Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV

Jack Thorne, Stephen Graham - 'Adolescência'

Charlie Brooker, Bisha K. Ali - 'Black mirror'

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - 'Morrendo por sexo'

Lauren LeFranc - 'Pinguim'

Joshua Zetumer - 'Say nothing'

Melhor talk show

'The Daily Show'

'Jimmy Kimmel Live'

'The Late Show With Stephen Colbert'

Melhor programa de competição

'The Traitors'

'RuPaul's Drag Race'

'The Amazing Race'

'Survivor'

'Top Chef'