Série famosa é cancelada e fãs fazem campanha mundial

Fãs seguem firmes na campanha por uma quarta temporada - Foto: Divulgação | Prime Video

Lançada em 2021 como uma das maiores apostas de fantasia do Prime Video, A Roda do Tempo (The Wheel of Time) parecia destinada ao sucesso. Com produção épica, elenco estrelado liderado por Rosamund Pike e base em uma das sagas literárias mais cultuadas da fantasia moderna, a obra de Robert Jordan, a série conquistou crítica e público, mas não resistiu.

Após três temporadas, a Amazon anunciou o cancelamento da produção, gerando frustração entre fãs ao redor do mundo. A resposta foi imediata. Uma petição criada no site SaveWOT já ultrapassou 200 mil assinaturas, exigindo que a história ganhe continuidade.

Apesar da decisão oficial do Prime Video, os fãs seguem firmes na campanha por uma quarta temporada, ou, no mínimo, uma conclusão digna.

“Apesar dos inúmeros desafios desde o início da produção da 1ª temporada em 2019, A Roda do Tempo apresentou resultados excelentes tanto em qualidade quanto em desempenho”, diz o texto da petição, que ainda destaca a importância da série para a representação de gênero e diversidade no universo da fantasia.

| Foto: Divulgação | Prime Video

A trama acompanha Moiraine Damodred (Rosamund Pike), uma poderosa integrante da irmandade mágica Aes Sedai, que embarca em uma missão para encontrar a reencarnação do Dragão, figura ancestral profetizada para salvar ou destruir o mundo. Ao lado de cinco jovens do vilarejo de Dois Rios, Moiraine embarca em uma jornada mística repleta de intrigas, magia e batalhas épicas.

Com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, The Wheel of Time foi elogiada pela crítica pela sua estética cinematográfica, roteiro ambicioso e interpretações sólidas. Mesmo assim, a série não sobreviveu ao corte da Amazon Studios.

A petição clama para que a plataforma reverta a decisão ou, ao menos, conclua a saga com um filme final. “Robert Jordan construiu um universo riquíssimo em 15 livros. Queremos que a adaptação tenha o mesmo destino: um fim épico com a Luz prevalecendo”, diz o manifesto.