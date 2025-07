Novo líder dos Vingadores surpreende fãs e não é o Capitão América

Vingadores: Doomsday tem estreia prevista para dezembro de 2026 - Foto: Divulgação

A formação dos Vingadores vai passar por mudanças significativas em seu próximo filme. Vingadores: Doomsday, com estreia prevista para dezembro de 2026, promete reunir diversos heróis do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), mas a grande surpresa está na liderança do grupo.

Em entrevista à Variety, o diretor Matt Shakman (WandaVision) revelou que o novo líder da equipe será Reed Richards, o Senhor Fantástico, interpretado por Pedro Pascal. O personagem, que ainda não estreou nos cinemas, é conhecido por ser o líder do Quarteto Fantástico nos quadrinhos e também assumirá esse posto na nova formação dos Vingadores.

Pedro Pascal como Reed Richards em Quarteto Fantástico | Foto: Divulgação

“Ele deixa de ser o cientista nerd que fica trancado no laboratório, passa a ser o marido e pai que faria qualquer coisa para proteger a família, e se torna o cara que lidera os Vingadores”, disse Shakman, durante a divulgação do filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.



A nova produção da Marvel estreia no Brasil em 24 de julho e deve estabelecer uma conexão direta com Vingadores: Doomsday. O longa apresentará os demais membros da família de heróis: Sue Storm/Mulher-Invisível (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Tocha-Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/Coisa (Ebon Moss-Bachrach).

O que esperar de Vingadores: Doomsday

Ainda sem muitos detalhes revelados, Doomsday trará como principal ameaça o vilão Doutor Destino, inimigo clássico do Quarteto Fantástico. A inclusão de Reed Richards como líder dos Vingadores pode ser estratégica diante da presença de um antagonista diretamente ligado à sua história.

Nos bastidores, a decisão gerou reações divididas entre os fãs. Isso porque esperava-se que o novo Capitão América, interpretado por Anthony Mackie após os eventos de Capitão América: Admirável Mundo Novo e Thunderbolts*, assumisse a liderança da equipe.

Nos filmes anteriores, foi indicado que o personagem buscava novos membros para reformular os Vingadores. A fala de Matt Shakman, no entanto, sugere que a centralidade do grupo deve migrar para Reed Richards, restando aos fãs aguardarem os próximos lançamentos para entender qual será o papel do Capitão América na nova fase do MCU.